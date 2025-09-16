Mısır’da 150 yıl sonra büyük keşif: Kanopus Kararnamesi’nin 7. kopyası bulundu, binlerce yıllık sır çözülecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/misirda-150-yil-sonra-buyuk-kesif-kanopus-kararnamesinin-7-kopyasi-bulundu-binlerce-yillik-sir-1099415422.html
Mısır’da arkeologlar, M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen ve hiyerogliflerin çözülmesinde kritik rol oynayan ünlü Kanopus Kararnamesi’nin tam bir kopyasını gün yüzüne çıkardı. Bu keşif, son 150 yılda bulunan yedinci kopya olma özelliğiyle bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.
Mısır’ın El-Husseiniya kentindeki Tell El-Fara’in kazı alanında bulunan yazıt, yaklaşık dört ayak yüksekliğinde ve üç ayak genişliğinde kumtaşından yapılmış bir tablet. En üst kısmında kanatlı güneş diski ve Mısır’ın iki bölgesini simgeleyen kırmızı-beyaz taçlı iki kobra figürü yer alıyor.
Tabletin alt kısmında ise 30 satırlık metin bulunuyor. Önceki altı kopya üç dilde yazılırken, bu yedinci kopya tamamen hiyerogliflerle yazılmış olmasıyla diğerlerinden ayrılıyor.
Kanopus Kararnamesi’nin önemi
Kanopus Kararnamesi, ilk kez 1866’da Tanis’te keşfedilmişti. M.Ö. 238’de Ptolemaios III Euergetes tarafından ilan edilen kararname; dini, siyasi ve bilimsel içerikleriyle dikkat çekiyor.
Metin, firavunun Asya’ya düzenlediği askeri seferlerden, vergi affına, tapınaklara yapılan bağışlardan yeni dini festivallere kadar pek çok bilgi içeriyor. Ayrıca, firavun ve ailesinin tanrılaştırılması ile Sirius yıldızının yükselişine adanan bir bayramın
ilanını da kapsıyor.
Bilimde çığır açan takvim düzenlemesi
Kararnamede yer alan en dikkat çekici yeniliklerden biri, ilk “artık yıl” sisteminin getirilmiş olması. Her dört yılda bir takvime eklenen fazladan gün sayesinde, tarım ve dini yaşam için kritik önemdeki güneş takvimi en doğru hâline getirilmişti.
Arkeologlara göre bu keşif, yalnızca antik Mısır yaşamına dair yeni ipuçları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hiyeroglif yazısının daha derinlemesine incelenmesi için de eşsiz bir fırsat yaratıyor. Tamamen hiyerogliflerle yazılmış bu kopya, araştırmacıların antik dili doğrudan analiz etmesine olanak sağlayacak.