Hindistan'da 'beyin yiyen amip' alarmı: Ülkede 19 ölü, 69 vaka bildirildi

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde, nadir görülen ve halk arasında 'beyin yiyen amip' olarak bilinen ölümcül hastalık hızla yayılıyor. 2025 yılı içinde... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, 2025’te eyaletteki beyin yiyen amip vakaları nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 69 vaka tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın etkeni Naegleria fowleri adlı amip, genellikle bakımı kötü yapılmış havuzlar, su fıskiyeleri ve benzeri rekreasyon alanlarında bulunuyor.Nedir bu 'beyin yiyen amip'? Naegleria fowleri, nadir görülen ancak hızla ilerleyebilen bir enfeksiyona yol açıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) amibi halk arasında 'beyin yiyen amip' olarak tanımlıyor çünkü enfeksiyon beyne ulaşırsa beyin dokusuna ciddi zarar verebiliyor. Belirgin bir tek tip semptom yok; ateş, baş ağrısı, kusma ve ense sertliği gibi belirtiler görülebiliyor ve hızlı müdahale gerekiyor.Çocuklar ve suyla sık temas eden kişiler daha yüksek risk altında olabiliyor. Kerala Sağlık Bakanlığı, vakaların aralıklı şekilde son on yılda görüldüğünü hatırlatıyor. İlk bildirilen vaka 2016 olarak kayıtlı.Yetkililer uyarıyor Eyalet yönetimi alarm durumuna geçti, sağlık ekipleri kaynaklarda test ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor, halka bilgilendirme yapılıyor. Yetkililer, şüpheli semptom gösteren kişilerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasını ve toplu su alanlarının hijyenine dikkat edilmesini istiyor.Enfeksiyonun nadir ama genelde ölümcül seyri, erken tanı ve temiz su uygulamalarının hayat kurtarabileceğini vurgulanıyor.

