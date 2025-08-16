https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/new-yorkta-gizemli-hastalik-alarmi-99-kisiyi-etkiledi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1098642690.html

New York’ta gizemli hastalık alarmı: 99 kişiyi etkiledi, 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

New York’un Central Harlem bölgesinde hızla yayılan Lejyoner hastalığı 99 kişiyi etkiledi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hastalığın kaynağını soğutma kulelerine bağlıyor ve vakaların azaldığını açıkladı.

Lejyoner hastalığı, grip benzeri yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları ve nefes darlığı gibi belirtilerle başlıyor. Ancak tedavi edilmezse çok kısa sürede hayati tehlike yaratabiliyor. En riskli gruplar ise yaşlılar ve bağışıklığı zayıf olan kişiler. Yetkililere göre bakteri, dev binaları serinletmek için kullanılan soğutma kulelerinde ürüyor. Su yeterince temizlenmezse, bakteriler buharla havaya karışıyor ve insanlar farkında bile olmadan nefes yoluyla enfekte olabiliyor.Yetkililerden önemli açıklama New York Sağlık Departmanı, bölgede 12 soğutma kulesinde bakteri tespit edildiğini açıkladı. Bunların 11’i hızla temizlendi, kalan son kule de kısa sürede kontrol altına alınacak. Yetkililer ayrıca vatandaşlara salgının musluk suyuyla ilgili olmadığını, insanların musluktan rahatlıkla su içmeye, duş almaya, yemek yapmaya ve klimalarını kullanmaya devam edebileceklerini bildirdi.Vakalar azalmaya başladı New York Sağlık Departmanı Vekil Komiseri Dr. Michelle Morse, 'İyi haber şu ki yeni vakaların sayısı azalmaya başladı, bu da bakterinin kaynağının kontrol altına alındığını gösteriyor' dedi. Morse ayrıca 'Bu bölgelerde yaşayan ya da çalışan ve grip benzeri belirtileri olan kişiler, vakit kaybetmeden doktora başvurmalı. Erken teşhis hayat kurtarıyor' şeklinde uyarıda bulundu.New Yorklular endişeli Hastalığın görüldüğü Central Harlem’de insanlar tedirgin. Özellikle yaz aylarında klimaların yoğun kullanıldığı dönemde böyle bir salgının ortaya çıkması endişeleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Lejyoner hastalığına yakalananların yaklaşık yüzde 10’u hayatını kaybediyor. Bu da salgının ciddiyetini gözler önüne seriyor.

