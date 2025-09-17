https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gozler-fed-kararinda-beklenti-25-baz-puanlik-indirim-ancak-dengeler-degisebilir-1099437363.html

Gözler FED kararında: Beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak dengeler değişebilir

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bugün Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacak. En büyük beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak Trump'ın atadığı isimler tahminleri etkiliyor. İşte FED kararıyla ilgili son tahminler...

2025-09-17T13:15+0300

Geçen aralık ayından itibaren ilk kez faiz indirimine gitmesi beklenen FED’in gündeminde önemli konular var: En büyük beklenti 25 baz puanlık indirimPiyasalar, Fed’in mevcut yüzde 4.25 - yüzde 4.5 hedef aralığından çeyrek puan, yani 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.Trump atamaları muhalefet yaratabilirBununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı yeni FED üyesi Stephen Miran’ın daha büyük bir indirimden yana oy kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Wall Street analistleri, Miran’ın ve muhtemelen Trump’ın atadığı diğer iki Fed üyesi Christopher Waller ve Michelle Bowman’ın daha büyük bir indirim lehine muhalefet etmesini öngörüyor.Diğer bazı üyelerin ise faiz indirimine karşı oy verebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla analistlere göre 'faiz indiriminin gerçekleşmesi kesin gibi görünse de, sonrası için senaryolar belirsiz.'FED neden faiz indirimi yolunda? Amerikan basınında yer alan yorumlarda ‘İşgücü piyasasında artan zayıflık işaretleri, Fed’in dokuz ay sonra ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürmesinin en önemli nedeni. Buna Fed yetkililerinin, gümrük vergilerinden kaynaklı enflasyonun kısa ömürlü olabileceğine dair artan inancı da ekleniyor’ vurgusu yapılıyor.Ayrıca ABD’de yaz aylarında istihdam artışının ‘çok zayıf kaldığı’ belirtilirken ‘şu anda iş arayan işsiz sayısının, mevcut açık pozisyon sayısından fazla olduğu’ vurgulanıyor.

