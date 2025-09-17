https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gozler-fed-kararinda-beklenti-25-baz-puanlik-indirim-ancak-dengeler-degisebilir-1099437363.html
Gözler FED kararında: Beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak dengeler değişebilir
Gözler FED kararında: Beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak dengeler değişebilir
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bugün Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacak. En büyük beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak Trump'ın atadığı isimler tahminleri etkiliyor. İşte FED kararıyla ilgili son tahminler...
2025-09-17T13:15+0300
2025-09-17T13:15+0300
2025-09-17T13:22+0300
ekonomi̇
fed
merkez bankası
donald trump
christopher waller
jerome powell
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a81d6ec8ee61414a6d07bc9f8d87f2e2.jpg
Geçen aralık ayından itibaren ilk kez faiz indirimine gitmesi beklenen FED’in gündeminde önemli konular var: En büyük beklenti 25 baz puanlık indirimPiyasalar, Fed’in mevcut yüzde 4.25 - yüzde 4.5 hedef aralığından çeyrek puan, yani 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.Trump atamaları muhalefet yaratabilirBununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı yeni FED üyesi Stephen Miran’ın daha büyük bir indirimden yana oy kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Wall Street analistleri, Miran’ın ve muhtemelen Trump’ın atadığı diğer iki Fed üyesi Christopher Waller ve Michelle Bowman’ın daha büyük bir indirim lehine muhalefet etmesini öngörüyor.Diğer bazı üyelerin ise faiz indirimine karşı oy verebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla analistlere göre 'faiz indiriminin gerçekleşmesi kesin gibi görünse de, sonrası için senaryolar belirsiz.'FED neden faiz indirimi yolunda? Amerikan basınında yer alan yorumlarda ‘İşgücü piyasasında artan zayıflık işaretleri, Fed’in dokuz ay sonra ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürmesinin en önemli nedeni. Buna Fed yetkililerinin, gümrük vergilerinden kaynaklı enflasyonun kısa ömürlü olabileceğine dair artan inancı da ekleniyor’ vurgusu yapılıyor.Ayrıca ABD’de yaz aylarında istihdam artışının ‘çok zayıf kaldığı’ belirtilirken ‘şu anda iş arayan işsiz sayısının, mevcut açık pozisyon sayısından fazla olduğu’ vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/dev-bankadan-altin-tahmini-yukari-yonlu-revize-etti-1099435097.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6146de9b02ddcbff9f26f853ab46c276.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fed, faiz kararı, ne zaman, faiz, faiz indirimi, baz puan, 25 baz puan
fed, faiz kararı, ne zaman, faiz, faiz indirimi, baz puan, 25 baz puan
Gözler FED kararında: Beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak dengeler değişebilir
13:15 17.09.2025 (güncellendi: 13:22 17.09.2025)
ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını bugün TSİ ile 21.00’de açıklayacak. En büyük beklenti 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde. Ancak Trump’ın atadığı isimlerin daha büyük bir indirim için muhalefet yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen aralık ayından itibaren ilk kez faiz indirimine gitmesi beklenen FED’in gündeminde önemli konular var:
Kritik bir faiz kararı, geleceğe yönelik tahminler ve merkez bankası politika yapıcıları için alışılmadık ölçüde yoğun siyasi gerilim.
En büyük beklenti 25 baz puanlık indirim
Piyasalar, Fed’in mevcut yüzde 4.25 - yüzde 4.5 hedef aralığından çeyrek puan, yani 25 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.
Trump atamaları muhalefet yaratabilir
Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı yeni FED üyesi Stephen Miran’ın daha büyük bir indirimden yana oy kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Trump, Fed’den faizleri ciddi ölçüde düşürmesini ve kurulun ‘kontrolü Powell’dan devralmasını’ açıkça istedi. Trump, salı günü gazetecilere “Faiz konusunda kendi kararlarını verebilirler ama benim gibi akıllı insanları dinlemeliler”
dedi.
Wall Street analistleri, Miran’ın ve muhtemelen Trump’ın atadığı diğer iki Fed üyesi Christopher Waller ve Michelle Bowman’ın daha büyük bir indirim lehine muhalefet etmesini öngörüyor.
Diğer bazı üyelerin ise faiz indirimine karşı oy verebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla analistlere göre 'faiz indiriminin gerçekleşmesi kesin gibi görünse de, sonrası için senaryolar belirsiz.'
FED neden faiz indirimi yolunda?
Amerikan basınında yer alan yorumlarda ‘İşgücü piyasasında artan zayıflık işaretleri, Fed’in dokuz ay sonra ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürmesinin en önemli nedeni. Buna Fed yetkililerinin, gümrük vergilerinden kaynaklı enflasyonun kısa ömürlü olabileceğine dair artan inancı da ekleniyor’ vurgusu yapılıyor.
Ayrıca ABD’de yaz aylarında istihdam artışının ‘çok zayıf kaldığı’ belirtilirken ‘şu anda iş arayan işsiz sayısının, mevcut açık pozisyon sayısından fazla olduğu’ vurgulanıyor.