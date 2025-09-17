https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/dev-bankadan-altin-tahmini-yukari-yonlu-revize-etti-1099435097.html
Dev bankadan altın tahmini: Yukarı yönlü revize etti
Deutsche Bank, döviz kurları ve faiz ortamındaki elverişli koşulların etkisiyle 2025 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin dolar/ons seviyesine... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T13:03+0300
2025-09-17T13:03+0300
2025-09-17T13:03+0300
ekonomi̇
altın
altın fiyatları
banka
deutsche bank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098209408_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_36822bc6b58bcec46df7e71e93563439.png
Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deutsche Bank, 2025 yılı için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 3 bin 700 dolar/ons olarak açıklanan ortalama fiyat beklentisi, 4 bin dolar/ons seviyesine çıkarıldı.Banka tarafından yayımlanan notta, şu ifadeler yer aldı:"Altın, adil değerine kıyasla pahalı görünse de bunun büyük ölçüde resmi talebin gücünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu talebin devam etmesini bekliyoruz."Gümüş için de yeni öngörüDeutsche Bank, 2026 yılı için gümüş fiyatı tahminini de revize etti. Daha önce ons başına 40 dolar olarak açıklanan tahmin, 45 dolar seviyesine yükseltildi.
altın fiyatı tahmini, deutsche bank altın raporu, gümüş fiyatı tahmini 2026, altın 4 bin dolar olacak mı, 2025 altın fiyat beklentisi
Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deutsche Bank, 2025 yılı için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 3 bin 700 dolar/ons olarak açıklanan ortalama fiyat beklentisi, 4 bin dolar/ons seviyesine çıkarıldı.
Banka tarafından yayımlanan notta, şu ifadeler yer aldı:
“Altın, adil değerine kıyasla pahalı görünse de bunun büyük ölçüde resmi talebin gücünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu talebin devam etmesini bekliyoruz.”
Gümüş için de yeni öngörü
Deutsche Bank, 2026 yılı için gümüş fiyatı tahminini de revize etti. Daha önce ons başına 40 dolar olarak açıklanan tahmin, 45 dolar seviyesine yükseltildi.