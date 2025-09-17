https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gaziantepte-bir-kadin-6-ay-boyunca-hickirdi-ilk-kez-boyle-bir-vaka-ile-karsilastik-1099431007.html

Gaziantep'te bir kadın 6 ay boyunca hıçkırdı: 'İlk kez böyle bir vaka ile karşılaştık'

Gaziantep'te bir kadın 6 ay boyunca hıçkırdı: 'İlk kez böyle bir vaka ile karşılaştık'

Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu kadın, 6 ay boyunca durmayan hıçkırık nedeniyle hayatı kabusa döndü. Çeşitli hastanelerde tanı konulamayan... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Rokan Musa, evinde yemek yerken başlayan hıçkırığının bir daha hiç durmadığını anlattı. Her nefes alışında hıçkıran Musa, 6 ay boyunca birçok hastaneye başvurmasına rağmen tanı konulamadı.Yaklaşık 1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği’ne başvuran Musa, muayene sonrası hastaneye yatırıldı. Bir süre kontrol altında tutulan hasta, 5 gün önce yapılan cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.'İlk kez bu kadar süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık'Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Onur Bayrakçı yaptığı açıklamada, bu tür bir vakayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:“Sorunun hangi tarafta olduğunu saptadık ve sağ tarafına kapalı ameliyat yaptık. Diyafram kasının sinir uçlarını genişlettik ve aktivasyonunu kontrol altına aldık. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi. Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları vardı, onlar da düzeldi. Ona hayatı zindan eden bir durum söz konusuydu. Daha önce hıçkırık şikayetiyle gelenler oldu ama ilaçla tedaviye gittik. İlk kez bu kadar süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık. Sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

