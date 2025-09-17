Türkiye
Spiker Esen Gök'ün ölümünde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni açıklandı
Spiker Esen Gök’ün ölümünde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni açıklandı
2025-09-17T10:55+0300
2025-09-17T10:55+0300
türki̇ye
esen gök
spiker
i̇zmir
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
i̇zmir
tr_TR
10:55 17.09.2025
Esen Gök
İstanbul Bakırköy’de evinde ölü bulunan Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri Esen Gök’ün otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Gök’ün vücudunda darp ya da kesi izi bulunmadığı, ölümün ası sonucu gerçekleştiği belirtildi.
19 Temmuz’da yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine, İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki evine çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, genç spikerin doğalgaz borusuna çarşafla asılı halde cansız bedenini bulmuştu.

Kapı i̇çten kilitli, zorlanma i̇zi yok

Yapılan ilk incelemede, evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın kapıda bulunduğu ve zorlanma izine rastlanmadığı tespit edildi. Evde bulunan notta ise, “Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım” ifadeleri yer almıştı.

Otopsi raporu açıklandı

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsi tamamlandı. Raporda, Gök’ün vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmadığı, yasaklı madde bulunmadığı, ölümün ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Rapor, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Spiker Esen Gök kimdir?

İzmir doğumlu Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını taşıyordu. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Gök, kariyerine Ege TV ve TRT’de muhabirlik ve program sunuculuğu yaparak başladı.
Daha sonra at yarışı yayınlarının yapıldığı Tay TV’de spikerlik görevine başlayan Gök, 11 Temmuz’da yaptığı son yayında, “Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak” ifadelerini kullanmıştı.
09:30
