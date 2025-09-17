Spiker Esen Gök’ün ölümünde otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/spiker-esen-gokun-olumunde-otopsi-raporu-tamamlandi-olum-nedeni-aciklandi-1099429976.html
17.09.2025
19 Temmuz’da yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine, İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki evine çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, genç spikerin doğalgaz borusuna çarşafla asılı halde cansız bedenini bulmuştu.Kapı i̇çten kilitli, zorlanma i̇zi yokYapılan ilk incelemede, evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın kapıda bulunduğu ve zorlanma izine rastlanmadığı tespit edildi. Evde bulunan notta ise, “Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım” ifadeleri yer almıştı.Otopsi raporu açıklandıAdli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsi tamamlandı. Raporda, Gök’ün vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmadığı, yasaklı madde bulunmadığı, ölümün ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Rapor, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.Spiker Esen Gök kimdir?İzmir doğumlu Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını taşıyordu. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Gök, kariyerine Ege TV ve TRT’de muhabirlik ve program sunuculuğu yaparak başladı.Daha sonra at yarışı yayınlarının yapıldığı Tay TV’de spikerlik görevine başlayan Gök, 11 Temmuz’da yaptığı son yayında, “Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak” ifadelerini kullanmıştı.
19 Temmuz’da yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine, İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi’ndeki evine çilingir yardımıyla girilmişti. Ekipler, genç spikerin doğalgaz borusuna çarşafla asılı halde cansız bedenini bulmuştu.
Kapı i̇çten kilitli, zorlanma i̇zi yok
Yapılan ilk incelemede, evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın kapıda bulunduğu ve zorlanma izine rastlanmadığı tespit edildi. Evde bulunan notta ise, “Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım” ifadeleri yer almıştı.
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsi tamamlandı. Raporda, Gök’ün vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmadığı, yasaklı madde bulunmadığı, ölümün ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Rapor, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
İzmir doğumlu Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını taşıyordu. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Gök, kariyerine Ege TV ve TRT’de muhabirlik ve program sunuculuğu yaparak başladı.
Daha sonra at yarışı yayınlarının yapıldığı Tay TV’de spikerlik görevine başlayan Gök, 11 Temmuz’da yaptığı son yayında, “Sizlerden bir haftalık müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 'Hipodromdan Güne Bakış' elbette ekranda olacak” ifadelerini kullanmıştı.