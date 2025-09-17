https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-osimheni-maca-yetistirme-umudumuz-vardi-1099453731.html
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Osimhen'i maça yetiştirme umudumuz vardı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak.Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in takıma yetişemediğini belirterek, "Osimhen'i maça yetiştirme umudumuz vardı. Son iki günde denedik ama yüzde 100'ünü veremeyecek durumda olduğu için riske etmedik. Yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz" dedi.İki takımın oyun tarzlarını birbirine benzettiğini söyleyen Buruk, "Topa sahip olmayı seven, agresif baskı yapan ve hücumda etkili işler yapmaya çalışan iki ekip sahada olacak. Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama bu seviyede sahada daha iyisini yapan öne çıkar" ifadelerini kullandı.Geçmişte yaşanan şanssızlıklara değinen teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde küçük detayların belirleyici olduğuna dikkat çekti. Buruk, "PSG'nin en genç kadrosuyla kupayı kazandığı sezon buna en iyi örnek. Biz de çok güçlü bir kadro kurduk ve bu sene daha büyük beklentiler var" diye konuştu.Son olarak hedeflerini net şekilde ortaya koyan Buruk, "Galatasaray her zaman kazanmaya oynar. Avrupa'da kupa kazanan, Türkiye'nin en başarılı takımı olarak yine sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.
17.09.2025
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak.
Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in takıma yetişemediğini belirterek, “Osimhen'i maça yetiştirme umudumuz vardı. Son iki günde denedik ama yüzde 100’ünü veremeyecek durumda olduğu için riske etmedik. Yerine kimin oynayacağına maç günü karar vereceğiz” dedi.
İki takımın oyun tarzlarını birbirine benzettiğini söyleyen Buruk, “Topa sahip olmayı seven, agresif baskı yapan ve hücumda etkili işler yapmaya çalışan iki ekip sahada olacak. Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama bu seviyede sahada daha iyisini yapan öne çıkar” ifadelerini kullandı.
Geçmişte yaşanan şanssızlıklara değinen teknik adam, Şampiyonlar Ligi’nde küçük detayların belirleyici olduğuna dikkat çekti. Buruk, “PSG’nin en genç kadrosuyla kupayı kazandığı sezon buna en iyi örnek. Biz de çok güçlü bir kadro kurduk ve bu sene daha büyük beklentiler var” diye konuştu.
Son olarak hedeflerini net şekilde ortaya koyan Buruk, “Galatasaray her zaman kazanmaya oynar. Avrupa’da kupa kazanan, Türkiye’nin en başarılı takımı olarak yine sahaya kazanmak için çıkacağız” dedi.