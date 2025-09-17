https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/frankfurt-galatasaray-maci-oncesi-victor-osimhenin-son-durumu-belli-oldu-1099441553.html

Frankfurt-Galatasaray maçı öncesi Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Frankfurt-Galatasaray maçı öncesi Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yıldız golcü Victor Osimhen, son... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T15:05+0300

2025-09-17T15:05+0300

2025-09-17T15:05+0300

spor

osimhen

victor james osimhen

galatasaray

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_0:154:3162:1933_1920x0_80_0_0_495959407cc5e3e2d4c1f25bc1bcf5c2.jpg

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.Antrenmanda Osimhen yer almadıBasına açık gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikasında futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Çalışma, 5’e 2 pas organizasyonu ve taktiksel uygulamalarla sona erdi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.Yıldız golcü kadroda yokOsimhen, hafta sonu Eyüpspor ile oynanan maçta da forma giyememişti. Son durumun ardından Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Listede Victor Osimhen yer almadı.Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/dunya-sampiyonasinda-3te-3-filenin-efeleri-grubunu-lider-tamamladi-1099439026.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray eintracht frankfurt maçı, victor osimhen sakatlığı, galatasaray kamp kadrosu, şampiyonlar ligi galatasaray