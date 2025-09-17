Türkiye
Frankfurt-Galatasaray maçı öncesi Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Frankfurt-Galatasaray maçı öncesi Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.Antrenmanda Osimhen yer almadıBasına açık gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikasında futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Çalışma, 5’e 2 pas organizasyonu ve taktiksel uygulamalarla sona erdi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.Yıldız golcü kadroda yokOsimhen, hafta sonu Eyüpspor ile oynanan maçta da forma giyememişti. Son durumun ardından Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Listede Victor Osimhen yer almadı.Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
15:05 17.09.2025
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yıldız golcü Victor Osimhen, son antrenmanda yer almadı ve açıklanan kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.

Antrenmanda Osimhen yer almadı

Basına açık gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikasında futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Çalışma, 5’e 2 pas organizasyonu ve taktiksel uygulamalarla sona erdi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

Yıldız golcü kadroda yok

Osimhen, hafta sonu Eyüpspor ile oynanan maçta da forma giyememişti. Son durumun ardından Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Listede Victor Osimhen yer almadı.
Frankfurt- Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de oynanacak.
