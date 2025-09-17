https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ali-koc-hakan-calhanogluyla-yaptigi-transfer-gorusmesini-acikladi-aradim-gelir-misin-dedim-1099449059.html
Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'
Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün katıldığı canlı yayında Inter forması giyen Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yla transfer görüşmesi yaptığını söyledi. Koç, milli... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T18:38+0300
2025-09-17T18:38+0300
2025-09-17T18:40+0300
spor
ali koç
hakan çalhanoğlu
türkiye
transfer
transfermarkt
i̇nter
inter milan
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e86b0c29cbb0fb0f85fd4fd96e1d01b0.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Inter’li Hakan Çalhanoğlu’yla transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.Koç, kendisine gelen telefon üzerine Hakan’ı aradığını ve “Gelmek istiyor musun?” sorusuna olumlu yanıt aldığını söyledi. Ancak menajeriyle yapılan görüşmelerde İstanbul’daki başka takımlarla da temas halinde olduklarının belirtildiğini aktaran Koç, “Orada defteri kapattık” ifadeleriyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.'Ben de konuştum'Ali Koç yaşanan transfer sürecini şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hakan-calhanoglu-transfer-kararini-resmen-acikladi-1098088911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33b88d5407e74d815259fe3f88a29e5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali koç, hakan çalhanoğlu, türkiye, transfer, transfermarkt , i̇nter, inter milan, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
ali koç, hakan çalhanoğlu, türkiye, transfer, transfermarkt , i̇nter, inter milan, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'
18:38 17.09.2025 (güncellendi: 18:40 17.09.2025)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün katıldığı canlı yayında Inter forması giyen Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yla transfer görüşmesi yaptığını söyledi. Koç, milli oyuncuyu telefonla aradığını ancak menajeri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Inter’li Hakan Çalhanoğlu’yla transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.
Koç, kendisine gelen telefon üzerine Hakan’ı aradığını ve “Gelmek istiyor musun?” sorusuna olumlu yanıt aldığını söyledi. Ancak menajeriyle yapılan görüşmelerde İstanbul’daki başka takımlarla da temas halinde olduklarının belirtildiğini aktaran Koç, “Orada defteri kapattık” ifadeleriyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.
Ali Koç yaşanan transfer sürecini şöyle anlattı:
Bana telefon geldi. ‘Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil’ dediler. ‘Hakan, Galatasaraylı. Galatasaray’a gitmek istiyor, Galatasaray da onu istiyor. Ne alaka?’ dedim. Galatasaray’ın olmadığını, Fenerbahçe’ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. ‘Gelmek istiyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Menajerinin numarasını aldım. Burnundan kıl aldırmayan bir adamdı. İstanbul’dan başka takımlarla görüştüklerini söyledi. Orada defteri kapattık.