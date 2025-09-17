Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ali-koc-hakan-calhanogluyla-yaptigi-transfer-gorusmesini-acikladi-aradim-gelir-misin-dedim-1099449059.html
Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'
Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün katıldığı canlı yayında Inter forması giyen Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yla transfer görüşmesi yaptığını söyledi. Koç, milli... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T18:38+0300
2025-09-17T18:40+0300
spor
ali koç
hakan çalhanoğlu
türkiye
transfer
transfermarkt
i̇nter
inter milan
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e86b0c29cbb0fb0f85fd4fd96e1d01b0.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Inter’li Hakan Çalhanoğlu’yla transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.Koç, kendisine gelen telefon üzerine Hakan’ı aradığını ve “Gelmek istiyor musun?” sorusuna olumlu yanıt aldığını söyledi. Ancak menajeriyle yapılan görüşmelerde İstanbul’daki başka takımlarla da temas halinde olduklarının belirtildiğini aktaran Koç, “Orada defteri kapattık” ifadeleriyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.'Ben de konuştum'Ali Koç yaşanan transfer sürecini şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hakan-calhanoglu-transfer-kararini-resmen-acikladi-1098088911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33b88d5407e74d815259fe3f88a29e5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, hakan çalhanoğlu, türkiye, transfer, transfermarkt , i̇nter, inter milan, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
ali koç, hakan çalhanoğlu, türkiye, transfer, transfermarkt , i̇nter, inter milan, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü

Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'

18:38 17.09.2025 (güncellendi: 18:40 17.09.2025)
© Bünyamin ÇelikAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© Bünyamin Çelik
Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün katıldığı canlı yayında Inter forması giyen Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yla transfer görüşmesi yaptığını söyledi. Koç, milli oyuncuyu telefonla aradığını ancak menajeri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Inter’li Hakan Çalhanoğlu’yla transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.
Koç, kendisine gelen telefon üzerine Hakan’ı aradığını ve “Gelmek istiyor musun?” sorusuna olumlu yanıt aldığını söyledi. Ancak menajeriyle yapılan görüşmelerde İstanbul’daki başka takımlarla da temas halinde olduklarının belirtildiğini aktaran Koç, “Orada defteri kapattık” ifadeleriyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

'Ben de konuştum'

Ali Koç yaşanan transfer sürecini şöyle anlattı:

Bana telefon geldi. ‘Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil’ dediler. ‘Hakan, Galatasaraylı. Galatasaray’a gitmek istiyor, Galatasaray da onu istiyor. Ne alaka?’ dedim. Galatasaray’ın olmadığını, Fenerbahçe’ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. ‘Gelmek istiyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Menajerinin numarasını aldım. Burnundan kıl aldırmayan bir adamdı. İstanbul’dan başka takımlarla görüştüklerini söyledi. Orada defteri kapattık.

Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
SPOR
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
23 Temmuz, 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала