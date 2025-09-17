Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı: 'Aradım gelir misin dedim'

Bana telefon geldi. ‘Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil’ dediler. ‘Hakan, Galatasaraylı. Galatasaray’a gitmek istiyor, Galatasaray da onu istiyor. Ne alaka?’ dedim. Galatasaray’ın olmadığını, Fenerbahçe’ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. ‘Gelmek istiyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Menajerinin numarasını aldım. Burnundan kıl aldırmayan bir adamdı. İstanbul’dan başka takımlarla görüştüklerini söyledi. Orada defteri kapattık.