Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fed-faiz-kararini-acikladi-1099451574.html
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Başkan Jerome Powell’ın liderliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük toplantının... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T21:00+0300
2025-09-17T21:27+0300
dünya
abd
fed
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
faiz artırımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451297_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6aad145bacf5e6bf16296863978d466.jpg
ABD’de özellikle iş gücü piyasasında görülen belirgin zayıflamanın ardından, ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirdi.Powell daha önce kararların iş gücü piyasasına bağlı olacağını belirtmişti. Ancak son veriler istihdamın yavaşladığını, işsizlik maaşı başvurularının arttığını ve işsizlik oranının yükseldiğini gösteriyordu.Son faiz indirimi ne zaman olmuştu?Aralık 2024’te FED, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.25–yüzde 4.50 aralığına çekmişti. Banka, son dokuz ayda üst üste beş toplantıda faizleri değiştirmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gozler-fed-kararinda-beklenti-25-baz-puanlik-indirim-ancak-dengeler-degisebilir-1099437363.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451297_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_969d93343d7bd5c703bb25a611eb4b55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fed faizi ne kadar, fed faiz indirdi mi, fed kararı ne, abd merkez bankası kararı
fed faizi ne kadar, fed faiz indirdi mi, fed kararı ne, abd merkez bankası kararı

FED faiz kararını açıkladı

21:00 17.09.2025 (güncellendi: 21:27 17.09.2025)
© AAFED Başkanı Jerome Powell
FED Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA
Abone ol
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Başkan Jerome Powell’ın liderliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük toplantının ardından bugün gösterge faiz kararını 25 baz puan indirdiğini açıkladı.
ABD’de özellikle iş gücü piyasasında görülen belirgin zayıflamanın ardından, ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirdi.
Powell daha önce kararların iş gücü piyasasına bağlı olacağını belirtmişti. Ancak son veriler istihdamın yavaşladığını, işsizlik maaşı başvurularının arttığını ve işsizlik oranının yükseldiğini gösteriyordu.

Son faiz indirimi ne zaman olmuştu?

Aralık 2024’te FED, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.25–yüzde 4.50 aralığına çekmişti. Banka, son dokuz ayda üst üste beş toplantıda faizleri değiştirmemişti.
FED - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
EKONOMİ
Gözler FED kararında: Beklenti 25 baz puanlık indirim, ancak dengeler değişebilir
13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала