FED faiz kararını açıkladı
21:00 17.09.2025 (güncellendi: 21:27 17.09.2025)
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Başkan Jerome Powell’ın liderliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük toplantının ardından bugün gösterge faiz kararını 25 baz puan indirdiğini açıkladı.
ABD’de özellikle iş gücü piyasasında görülen belirgin zayıflamanın ardından, ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirdi.
Powell daha önce kararların iş gücü piyasasına bağlı olacağını belirtmişti. Ancak son veriler istihdamın yavaşladığını, işsizlik maaşı başvurularının arttığını ve işsizlik oranının yükseldiğini gösteriyordu.
Son faiz indirimi ne zaman olmuştu?
Aralık 2024’te FED, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.25–yüzde 4.50 aralığına çekmişti. Banka, son dokuz ayda üst üste beş toplantıda faizleri değiştirmemişti.