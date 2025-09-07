Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/antalya-emniyet-mudurlugunden-uzaklastirilan-ilker-arslan-tutuklama-talep-edildi-1099175883.html
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında tutuklama talep edildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş haklarındaki rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk... 07.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-07T18:51+0300
2025-09-07T18:54+0300
türki̇ye
antalya
antalya emniyet müdürlüğü
i̇lker arslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159262_0:190:2955:1852_1920x0_80_0_0_4885bce4e683468081e80ec25207d70f.jpg
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/gorevden-uzaklastirilmisti-antalya-emniyet-muduru-arslan-hakkinda-gozalti-karari-1099167679.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159262_115:0:2839:2043_1920x0_80_0_0_4fd72e78ffc5564a81eae04afb28539c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, antalya emniyet müdürlüğü, i̇lker arslan
antalya, antalya emniyet müdürlüğü, i̇lker arslan

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında tutuklama talep edildi

18:51 07.09.2025 (güncellendi: 18:54 07.09.2025)
© AAAntalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
© AA
Abone ol
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş haklarındaki rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
TÜRKİYE
Görevden uzaklaştırılmıştı: Gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала