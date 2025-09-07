https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/antalya-emniyet-mudurlugunden-uzaklastirilan-ilker-arslan-tutuklama-talep-edildi-1099175883.html

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında tutuklama talep edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında tutuklama talep edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş haklarındaki rüşvet soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk... 07.09.2025

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

