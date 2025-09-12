Alman pilot sendikası uyardı: Pilotların yüzde 93’ü uçuş sırasında uyukluyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/alman-pilot-sendikasi-uyardi-pilotlarin-yuzde-93u-ucus-sirasinda-uyukluyor-1099319335.html

Almanya'da pilotları temsil eden Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, ülkedeki ticari hava yolu pilotlarının kokpitte uyumasının artık 'yaygın bir gerçeklik' olduğunu açıkladı. VC'nin 900'den fazla pilotla yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 93'ü son aylarda uçuş sırasında uyukladıklarını ifade etti.Sendika Başkan Yardımcısı Katharina Dieseldorff, “Kısa bir kestirme, Alman kokpitlerinde uzun zamandır norm haline geldi. Başlangıçta kısa süreli dinlenme olarak yapılan bu uygulama, artık yapısal baskıya karşı kalıcı bir çözüm haline dönüştü” dedi.Yaz aylarında pilotlar üzerindeki baskı artıyorPilotların aşırı yorgunluk, sıkı programlar, personel eksikliği ve artan operasyonel baskı altında görev yaptığını belirten Dieseldorff, durumun özellikle yaz aylarında daha da zorlaştığını kaydetti. “Yorgunluğu önemsemeyen veya görmezden gelen bir kurum kültürü güvenlik riski oluşturur” diyen sendika, havayolu şirketleri ve yetkililerden kararlı adımlar atılmasını talep etti.Sendika, uçuş görev sürelerinin daha iyi izlenmesi ve yorgunluğa karşı bilimsel temelli risk yönetiminin devreye alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.Pilotların uçuş sırasında uyuyakalması uçuş emniyeti açısından tehlike oluşturuyorOtomatik pilot açık bile olsa, acil durumlara anında müdahale edilemeyeceğini belirten uzmanlar, her iki pilotun uyuyakalma durumunda uçağın kontrolsüz kalma riskinin doğacağını belirtiyor. Bu durum özellikle iniş ve kalkış gibi kritik evrelerde kazaya neden olabiliyor.Geçmişte rapor edilen vakalardan biri 2013'te İngiltere'de bir ticari uçağın iki pilotunun da otomatik pilot açıkken uyuyakalmasıydı. Uyandıklarında uçak hala seyir halindeydi ancak olay ciddi şekilde rapor edildi.

