https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bakan-simsek-butun-olumsuzluklara-ragmen-sene-sonu-manset-enflasyonunun-yuzde-30un-altina-1099442763.html

Bakan Şimşek: Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz

Bakan Şimşek: Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibarıyla manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inandıklarını... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T16:12+0300

2025-09-17T16:12+0300

2025-09-17T16:12+0300

ekonomi̇

türkiye

mehmet şimşek

hazine

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099442606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0405f6630d461fcf03a24d703d0170b9.jpg

Bakan Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye yansımasına dikkati çeken Şimşek, "Küresel finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi risk iştahı açısından bir avantaj ama küresel büyümenin düşük seyretmesi, ticaretin daha da yavaşlaması, korumacılığın daha da artması olumsuz trendler." diye konuştu.'Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil'Enflasyonla mücadelenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Şimşek, bu programdaki gidişatın uluslararası başarılı uygulamalara paralel olduğunu bildirdi.Şimşek, "Vatandaşımız bir an önce hayat pahalılığıyla mücadelenin başarısını ister. Eleştiriye de ben saygı duyuyorum. Manşet enflasyon geçen sene ağustosta yüzde 50'nin üzerindeydi, bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu, ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Peki, niye enflasyon yüzde 30'un üzerinde? Çünkü, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmişteki uygulamaları serbest bıraktık. Geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var." diye konuştu.'Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyinde'Bu sene yaşanan olumsuzluklara değinen Şimşek, şunları kaydetti:Türkiye'nin risk primiŞimşek, programın iniş ve çıkışlarının olacağını belirterek, "Bütün bu dış, iç şoklarının yaşandığı dönemde bizim verdiğimiz tepki doğruydu ki bugün enflasyon düşmeye devam etti. Ülkenin risk primi düştü. Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi 244 ile son 5 yılın en düşük düzeyinde. Başımıza bu sorunlar gelmeseydi belki şu anda 200'ün altındaydık." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/turkiyenin-5-yillik-kredi-risk-primi-aciklandi-subat-2020den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1099432410.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, mehmet şimşek, hazine