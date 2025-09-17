https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bakan-simsek-butun-olumsuzluklara-ragmen-sene-sonu-manset-enflasyonunun-yuzde-30un-altina-1099442763.html
Bakan Şimşek: Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz
Bakan Şimşek: Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibarıyla manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inandıklarını... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T16:12+0300
2025-09-17T16:12+0300
2025-09-17T16:12+0300
ekonomi̇
türkiye
mehmet şimşek
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099442606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0405f6630d461fcf03a24d703d0170b9.jpg
Bakan Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye yansımasına dikkati çeken Şimşek, "Küresel finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi risk iştahı açısından bir avantaj ama küresel büyümenin düşük seyretmesi, ticaretin daha da yavaşlaması, korumacılığın daha da artması olumsuz trendler." diye konuştu.'Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil'Enflasyonla mücadelenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Şimşek, bu programdaki gidişatın uluslararası başarılı uygulamalara paralel olduğunu bildirdi.Şimşek, "Vatandaşımız bir an önce hayat pahalılığıyla mücadelenin başarısını ister. Eleştiriye de ben saygı duyuyorum. Manşet enflasyon geçen sene ağustosta yüzde 50'nin üzerindeydi, bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu, ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Peki, niye enflasyon yüzde 30'un üzerinde? Çünkü, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmişteki uygulamaları serbest bıraktık. Geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var." diye konuştu.'Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyinde'Bu sene yaşanan olumsuzluklara değinen Şimşek, şunları kaydetti:Türkiye'nin risk primiŞimşek, programın iniş ve çıkışlarının olacağını belirterek, "Bütün bu dış, iç şoklarının yaşandığı dönemde bizim verdiğimiz tepki doğruydu ki bugün enflasyon düşmeye devam etti. Ülkenin risk primi düştü. Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi 244 ile son 5 yılın en düşük düzeyinde. Başımıza bu sorunlar gelmeseydi belki şu anda 200'ün altındaydık." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/turkiyenin-5-yillik-kredi-risk-primi-aciklandi-subat-2020den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1099432410.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099442606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b3037e6b395a0b6c233f5df15ec99e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mehmet şimşek, hazine
türkiye, mehmet şimşek, hazine
Bakan Şimşek: Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibarıyla manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inandıklarını belirterek, "Senenin sonunda bütçe açığının yüzde 3,5 civarında, cari açığın yüzde 1,5'in altında olmasını bekliyoruz." dedi.
Bakan Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye yansımasına dikkati çeken Şimşek, "Küresel finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi risk iştahı açısından bir avantaj ama küresel büyümenin düşük seyretmesi, ticaretin daha da yavaşlaması, korumacılığın daha da artması olumsuz trendler." diye konuştu.
'Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil'
Enflasyonla mücadelenin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Şimşek, bu programdaki gidişatın uluslararası başarılı uygulamalara paralel olduğunu bildirdi.
Şimşek, "Vatandaşımız bir an önce hayat pahalılığıyla mücadelenin başarısını ister. Eleştiriye de ben saygı duyuyorum. Manşet enflasyon geçen sene ağustosta yüzde 50'nin üzerindeydi, bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu, ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Peki, niye enflasyon yüzde 30'un üzerinde? Çünkü, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmişteki uygulamaları serbest bıraktık. Geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var." diye konuştu.
'Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyinde'
Bu sene yaşanan olumsuzluklara değinen Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu sene başımıza neredeyse gelmeyen bir şey kalmadı. Kuraklık, don ve bölgemizde savaş yaşadık, Trump'ın ticaret savaşları var. İçeride bir dava nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik oluştu. Bütün olumsuzluklara rağmen sene sonu itibarıyla manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz. Gelecek sene de yüzde 20'nin altını hedefliyoruz. Dolayısıyla yüzde 20 demek mal enflasyonunun yüzde 10 civarına düşmesi demek. Hizmet enflasyonunun da yüzde 30'un altına düşmesi demek. Enflasyonda hissedilebilir bir düşüş içindeyiz. Artık fiyatların, eskisi kadar etiketlerin yenilenmediğini herkes biliyor."
Şimşek, programın iniş ve çıkışlarının olacağını belirterek, "Bütün bu dış, iç şoklarının yaşandığı dönemde bizim verdiğimiz tepki doğruydu ki bugün enflasyon düşmeye devam etti. Ülkenin risk primi düştü. Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi 244 ile son 5 yılın en düşük düzeyinde. Başımıza bu sorunlar gelmeseydi belki şu anda 200'ün altındaydık." diye konuştu.