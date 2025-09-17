https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/turkiyenin-5-yillik-kredi-risk-primi-aciklandi-subat-2020den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1099432410.html
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi açıklandı: Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
11:59 17.09.2025 (güncellendi: 12:00 17.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
