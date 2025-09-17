Türkiye
Anne ve oğlu Kızılırmak'a düşen arabada ölmüşlerdi: Kurtulan doktor eş 'kasten öldürmeden' tutuklandı
Anne ve oğlu Kızılırmak'a düşen arabada ölmüşlerdi: Kurtulan doktor eş 'kasten öldürmeden' tutuklandı
Samsun'da Kızılırmak'a düşen arabada Gülşah Kahraman Kıyak ve oğlu Alperen hayatını kaybetmiş, aracı kullanan Dr. Serdar Kıyak ise kurtulmuştu. Faciayla ilgili... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Samsun'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, doktor olan Serdar Kıyak'ın kullandığı araba Kızılırmak'a uçtu. Kazada Kıyak'ın eşi Gülşah Kahraman Kıyak ve oğlu Alperen boğularak hayatını kaybederken, Dr. Kıyak kurtuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı ve doktor eş 'eşini ve çocuğunu öldürme' iddiasıyla tutuklandı. Kasten öldürme suçundan tutuklandıSamsun Bafra ilçesinde 12 Eylül'de meydana gelen olayda Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olan Serdar Kıyak'ın kullandığı araba Kızılırmak'a uçtu. Kazada Gülşah Kahraman Kıyak ve bir yaşındaki Alperen hayatını kaybederken, arabayı kullanan Serdar Kıyak kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Kaza sonrasında ise Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan Dr. Kıyak, çıkarıldığı mahkeme tarafından , "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.
Anne ve oğlu Kızılırmak'a düşen arabada ölmüşlerdi: Kurtulan doktor eş 'kasten öldürmeden' tutuklandı

13:08 17.09.2025 (güncellendi: 13:52 17.09.2025)
Samsun'da Kızılırmak'a düşen arabada Gülşah Kahraman Kıyak ve oğlu Alperen hayatını kaybetmiş, aracı kullanan Dr. Serdar Kıyak ise kurtulmuştu. Faciayla ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve Dr. Kıyak, 'kasten adam öldürme' iddiasıyla tutuklandı.
Samsun'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, doktor olan Serdar Kıyak'ın kullandığı araba Kızılırmak'a uçtu. Kazada Kıyak'ın eşi Gülşah Kahraman Kıyak ve oğlu Alperen boğularak hayatını kaybederken, Dr. Kıyak kurtuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı ve doktor eş 'eşini ve çocuğunu öldürme' iddiasıyla tutuklandı.
© Emre DilekSamsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Samsun
© Emre Dilek

Kasten öldürme suçundan tutuklandı

Samsun Bafra ilçesinde 12 Eylül'de meydana gelen olayda Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olan Serdar Kıyak'ın kullandığı araba Kızılırmak'a uçtu. Kazada Gülşah Kahraman Kıyak ve bir yaşındaki Alperen hayatını kaybederken, arabayı kullanan Serdar Kıyak kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.
© Emre DilekSamsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Samsun
© Emre Dilek
Kaza sonrasında ise Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan Dr. Kıyak, çıkarıldığı mahkeme tarafından , "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

