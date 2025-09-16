https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/otobus-soforu-siki-tutunun-geliyor-diye-bagirdi-saniyeler-icinde-aracin-camlarini-kiran-tirin-1099396142.html
Otobüs şoförü 'sıkı tutunun geliyor' diye bağırdı: Saniyeler içinde aracın camlarını kıran TIR'ın görüntüsü ortaya çıktı
Otobüs şoförü 'sıkı tutunun geliyor' diye bağırdı: Saniyeler içinde aracın camlarını kıran TIR'ın görüntüsü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Darende ilçesinde otobüse çarptıktan sonra duvara vuran tır kazasına dair görüntüler ortaya çıktı. Hızla gelen tırı gören şoför 'Sıkı tutunun' diye... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T10:21+0300
2025-09-16T10:21+0300
2025-09-16T10:30+0300
türki̇ye
tır şöförü
tir
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099396279_7:0:1515:848_1920x0_80_0_0_4233d5126df8d4c5b7dce1bf12df0a8f.png
Malatya'nın Darende ilçesinde otobüse çarptıktan sonra duvara vuran TIR yandı.Tırın freni arızalandıFreni arızalandığı belirtilen Salih Eken yönetimindeki 41 AOU 373 plakalı TIR, aynı yönde seyreden otobüse yandan çarptıktan sonra refüje çıktı. İstinat duvarına çarpan TIR'da yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yanan tırı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yaralı sürücü ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Araçları kornayla uyardıOtobüste görevli Ahmet Kumru, TIR'ın korna sesini duyduklarını ve şoförün yolcuları uyardığını ifade etti.Otobüs şoförü yolculara bağırdı: 'Sıkı tutunun'Kumru, "Şoförümüz, 'Sıkı tutunun, geliyor' diye bağırdı. Otobüse vurmamak için refüje çıkan tırın kasası camları kırdı. Daha sonra hepimiz büyük korku yaşadık, ama kimseye bir şey olmadı" dedi.Öte yandan, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın otobüse çarparak yön değiştirmesi ve yol kenarındaki istinat duvarına çarpması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/3-arac-ve-5-kisinin-uzerinden-ucarak-gecti-ankarada-buyuk-bir-kaza-sans-eseri-can-kaybi-olmadan-1099266270.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099396279_195:0:1326:848_1920x0_80_0_0_75402c38ac51655fb5a3fcf18b5557c8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tır kazası
Otobüs şoförü 'sıkı tutunun geliyor' diye bağırdı: Saniyeler içinde aracın camlarını kıran TIR'ın görüntüsü ortaya çıktı
10:21 16.09.2025 (güncellendi: 10:30 16.09.2025)
Malatya'nın Darende ilçesinde otobüse çarptıktan sonra duvara vuran tır kazasına dair görüntüler ortaya çıktı. Hızla gelen tırı gören şoför 'Sıkı tutunun' diye yolcuları uyardı. TIR istinat duvarına çarparak durabildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde otobüse çarptıktan sonra duvara vuran TIR yandı.
Freni arızalandığı belirtilen Salih Eken yönetimindeki 41 AOU 373 plakalı TIR, aynı yönde seyreden otobüse yandan çarptıktan sonra refüje çıktı. İstinat duvarına çarpan TIR'da yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan tırı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yaralı sürücü ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüste görevli Ahmet Kumru, TIR'ın korna sesini duyduklarını ve şoförün yolcuları uyardığını ifade etti.
Otobüs şoförü yolculara bağırdı: 'Sıkı tutunun'
Kumru, "Şoförümüz, 'Sıkı tutunun, geliyor' diye bağırdı. Otobüse vurmamak için refüje çıkan tırın kasası camları kırdı. Daha sonra hepimiz büyük korku yaşadık, ama kimseye bir şey olmadı" dedi.
Öte yandan, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın otobüse çarparak yön değiştirmesi ve yol kenarındaki istinat duvarına çarpması yer alıyor.