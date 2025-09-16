https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/uzmani-degerlendirdi-netanyahunun-bahanesi-hamasi-bitirmek-amaci-gazzeyi-filistin-halkindan-1099405086.html
Uzmanı değerlendirdi: 'Netanyahu'nun bahanesi Hamas'ı bitirmek, amacı Gazze'yi Filistin halkından arındırmak'
Uzmanı değerlendirdi: ‘Netanyahu’nun bahanesi Hamas’ı bitirmek, amacı Gazze’yi Filistin halkından arındırmak’
İsrail ordusu, Gazze kentine kara saldırılarına başladı. Saldırılar kenar mahallelerden başlatılırken, şehrin kuşatılmasının hedeflendiği belirtildi. Peki... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine kara saldırılarına başladı. Yapılan açıklamada, kara saldırısının gece saatlerine başladığı vurgulandı.Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya hesabında "Gazze yanıyor" paylaşımında bulundu. Savunma Bakanı Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti. Peki İsrail'in amacı ne? Dünyadan ne tepkiler geldi? Ortadoğu uzmanı Faik Bulut Sputnik'e anlattı.'Netanyahu'nun niyeti Gazzelileri başka bir yere nakletmek'Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, Netanyahu'nun niyetinin Gazzelileri başka bir yere nakletmek olduğunu söylüyor ve ekliyor:"Netanyahu'nun bahanesi şu; Hamas'ı bitirmek.Fakat esas arkadaki gerçek niyet şu, Gazzelileri o bölgeden sürüp başka Sina çölüne ya da başka bir yere nakletmek. Bazen de anlaştığı ülkeler var, anlaştığı söylenen bir kısmı; Libya, Somali, Sudan gibi bu ülkelere bunları gönüllü, tırnak içinde gönüllü, Kanada'ya falan batılı ülkelere bunları göçmen olarak göndermek."'Soykırım suçu işleniyor'Bulut, bu operasyonların şiddetsiz olmadığının altını çizerken soykırım suçu işlendiğini de belirtiyor:"Bu operasyonda şiddetsiz olmuyor ve dolayısıyla soykırım da suçu işleniyor. Yani bildiğiniz anlamda katliam toplu kıyım falan da değil, soykırım da işleniyor. Birleşmiş Milletler, batılı ülkelerin bir kısmı, İsrail kavminin bir kısmı, kamuoyunun bir kısmı hatta İsrailli politikacıların bir kısmı bunu kabul ediyorlar. Bu işin aslında İsrail'in Doha'ya yapılan sınır dışı operasyonu da sayarsak bu maceranın gözü karalığın, gözü tekliğin, pervasızlığın aslında Netanyahu tarafından icra edilmesinin İsrail'in geleceğini dünyadaki yerine ve konumunu büyük bir tehlikeye ve riske attığını herkes söylemiş oluyor."Uluslararası toplum nasıl tepki veriyor?Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, uluslararası toplumun İsrail'e karşı sergiledikleri tutumları şöyle sıraladı:"Mısır, Suudi Arabistan özellikle bu tehcir kısmına itiraz ediyorlar. Kabul ederler mi bilmiyorum. Yani ona karşı da yeni planları var. Ayrıca ona karşı da Fransa ile Suudi Arabistan'ın New York'ta yaptıkları ortak konferansı vardı.Bu devam edecek gördüğüm kadarıyla. Bir de Ürdün itiraz ediyor. Bu tehcir kısmına yani insani kısımdan ötesi demografik bir mesele. Yani politik demografi anlamında da Ürdün itiraz ediyor. Çünkü %60'ı Filistin kökenli vatandaşları. E bir de bu Batı Şeria'dan o kadar Filistinli giderse, Ürdün'ün hem toprakları küçük gelecek o insanlara hem de Filistinlilerin çoğunlukla olduğu bir ülke halde gelecek. Bu yüzden Ürdün de buna bundan pek hoşlanmayacaktır."'Amerika tavşan kaç tazı tuz taktiğiyle hareket ediyor'Bulut, Amerika'nın taktiksel davrandığını söylüyor ve ABD'nın tutumunu "Aile içinde azarlamalar olsa bile ABD bu planın arasında" sözleriyle değerleniyor:'Batılı ülkeler bir takım yaptırımlar yapmayı düşünüyor'Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, batılı ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulamayı düşündüklerini söyledi:"Batılı ülkeler son dönemde özellikle İspanya'nın Portekiz'de hatta Almanya'nın da yeni yeni katıldığı İngiltere'nin de biraz daha aktif rol oynamak istediği bu ülkeler, İsrail'e bir takım yaptırımlar yapmayı düşünüyorlar. Yani bu yaptırımlar genelde silah vermeme ama bazı ticari kısıtlamaları da getiriyorlar İsrail'e. Ve tabi siyaset olarak İsrail'i eleştiriyorlar. İsrail bunları aldırıyor mu? Aldırmıyor. İsrail devletinin yanında bir Filistin devleti kurulursa istikrara kavuşur. Ama Netanyahu bunu kesinlikle reddetti ve dedi ki; biz buradayız ve Filistin devletine müsaade etmeyiz.Arap ülkeleri ise Doha'ya olan, Katar'a olan saldırıdan ötürü Arap-İslam ülkeleri toplandılar. İslam Nato'su, Arap Nato'su Ortak bir savunma paktı kurmayı konuştular."'Netanyahu tahtı tacı uğruna hem İsrail'i hem İsrail halkını hem de bölgeyi tehlikeye atıyor'Bulut, son olarak İsraillilerin bu mevcut duruma itiraz ettiğini kaydetti:"İsrail kamuoyunun bütün şeyi Netanyahu'nun devrilmesi ve buradan çıkması. Bu sadece sivil kamuoyundan bahsetmiyorum ciddi oranda emekli muazzam askerler var, istihbaratlar vari şahsiyetler var hepsi bu duruma itiraz ediyorlar. Çünkü İsrail'in büyük bir tehlikede olacağını ve dünyadan izole olacağını söyleyip duruyorlar. Ama Netanyahu da tahtı tacı uğruna hem İsrail'i hem İsrail halkını hem de bölgeyi tehlikeye atıyor."
Uzmanı değerlendirdi: ‘Netanyahu’nun bahanesi Hamas’ı bitirmek, amacı Gazze’yi Filistin halkından arındırmak’
İsrail ordusu, Gazze kentine kara saldırılarına başladı. Saldırılar kenar mahallelerden başlatılırken, şehrin kuşatılmasının hedeflendiği belirtildi. Peki Netanyahu neyi amaçlıyor? Uluslararası camiada nasıl karşılanacak? Ortadoğu uzmanı Faik Bulut Sputnik'e anlattı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine kara saldırılarına başladı. Yapılan açıklamada, kara saldırısının gece saatlerine başladığı vurgulandı.Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya hesabında "Gazze yanıyor" paylaşımında bulundu. Savunma Bakanı Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti. Peki İsrail'in amacı ne? Dünyadan ne tepkiler geldi? Ortadoğu uzmanı Faik Bulut Sputnik'e anlattı.
‘Netanyahu’nun niyeti Gazzelileri başka bir yere nakletmek’
Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, Netanyahu'nun niyetinin Gazzelileri başka bir yere nakletmek olduğunu söylüyor ve ekliyor:
“Netanyahu’nun bahanesi şu; Hamas'ı bitirmek.Fakat esas arkadaki gerçek niyet şu, Gazzelileri o bölgeden sürüp başka Sina çölüne ya da başka bir yere nakletmek. Bazen de anlaştığı ülkeler var, anlaştığı söylenen bir kısmı; Libya, Somali, Sudan gibi bu ülkelere bunları gönüllü, tırnak içinde gönüllü, Kanada'ya falan batılı ülkelere bunları göçmen olarak göndermek.”
“Kısacası Gazze'yi Filistin halkından arındırmak. Yani biz buna etnik temizlik diyebiliriz. Ama buna bağlı olarak Batı Şeria'dakileri de böyle yapacak. Yani Gazze'yi başarırsa Batı Şeria'da ki insanları da Filistin'den, %40'ü Ürdün kimliği de taşıdıkları için, onları da Ürdün'e gönderecek.”
‘Soykırım suçu işleniyor’
Bulut, bu operasyonların şiddetsiz olmadığının altını çizerken soykırım suçu işlendiğini de belirtiyor:
“Bu operasyonda şiddetsiz olmuyor ve dolayısıyla soykırım da suçu işleniyor. Yani bildiğiniz anlamda katliam toplu kıyım falan da değil, soykırım da işleniyor. Birleşmiş Milletler, batılı ülkelerin bir kısmı, İsrail kavminin bir kısmı, kamuoyunun bir kısmı hatta İsrailli politikacıların bir kısmı bunu kabul ediyorlar. Bu işin aslında İsrail'in Doha'ya yapılan sınır dışı operasyonu da sayarsak bu maceranın gözü karalığın, gözü tekliğin, pervasızlığın aslında Netanyahu tarafından icra edilmesinin İsrail'in geleceğini dünyadaki yerine ve konumunu büyük bir tehlikeye ve riske attığını herkes söylemiş oluyor.”
Uluslararası toplum nasıl tepki veriyor?
Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, uluslararası toplumun İsrail’e karşı sergiledikleri tutumları şöyle sıraladı:
“Mısır, Suudi Arabistan özellikle bu tehcir kısmına itiraz ediyorlar. Kabul ederler mi bilmiyorum. Yani ona karşı da yeni planları var. Ayrıca ona karşı da Fransa ile Suudi Arabistan'ın New York'ta yaptıkları ortak konferansı vardı.Bu devam edecek gördüğüm kadarıyla. Bir de Ürdün itiraz ediyor. Bu tehcir kısmına yani insani kısımdan ötesi demografik bir mesele. Yani politik demografi anlamında da Ürdün itiraz ediyor. Çünkü %60'ı Filistin kökenli vatandaşları. E bir de bu Batı Şeria’dan o kadar Filistinli giderse, Ürdün’ün hem toprakları küçük gelecek o insanlara hem de Filistinlilerin çoğunlukla olduğu bir ülke halde gelecek. Bu yüzden Ürdün de buna bundan pek hoşlanmayacaktır.”
‘Amerika tavşan kaç tazı tuz taktiğiyle hareket ediyor’
Bulut, Amerika’nın taktiksel davrandığını söylüyor ve ABD’nın tutumunu “Aile içinde azarlamalar olsa bile ABD bu planın arasında” sözleriyle değerleniyor:
“Amerika tepki duyuyor ama Amerika aslında; tavşan kaç tazı tut taktiğiyle. Yani Dışişleri Bakanı Rubio daha geçen gün, iki gün önce geldi İsrail'de falan. Üstüne de o Ağlama Duvarı’na da gitti. Ağlama duvarında da şunu çok gösterdi; bizim İsrail'e desteğimiz devam ediyor. Yani arada bir aile içinde azarlamalar, sızlamalar olsa bile Amerika bu planın arkasında. Özellikle de şeye baktığınızda Trump'ın Gazze’yi Riviera yapacağı türünden büyük, devasa projeleri değil Filistin'de, Gazze'de Lazkiye'de, Beyrut'ta hayata geçileceği için Amerika bu şeyden de vazgeçmez yani.Bütün istediği İsrail'in bunu hani dökerek, yakarak, yıkarak yapmamasıdır.”
‘Batılı ülkeler bir takım yaptırımlar yapmayı düşünüyor’
Ortadoğu uzmanı Faik Bulut, batılı ülkelerin İsrail’e yaptırım uygulamayı düşündüklerini söyledi:
“Batılı ülkeler son dönemde özellikle İspanya'nın Portekiz'de hatta Almanya'nın da yeni yeni katıldığı İngiltere'nin de biraz daha aktif rol oynamak istediği bu ülkeler, İsrail'e bir takım yaptırımlar yapmayı düşünüyorlar. Yani bu yaptırımlar genelde silah vermeme ama bazı ticari kısıtlamaları da getiriyorlar İsrail'e. Ve tabi siyaset olarak İsrail'i eleştiriyorlar. İsrail bunları aldırıyor mu? Aldırmıyor. İsrail devletinin yanında bir Filistin devleti kurulursa istikrara kavuşur. Ama Netanyahu bunu kesinlikle reddetti ve dedi ki; biz buradayız ve Filistin devletine müsaade etmeyiz.Arap ülkeleri ise Doha'ya olan, Katar’a olan saldırıdan ötürü Arap-İslam ülkeleri toplandılar. İslam Nato’su, Arap Nato’su Ortak bir savunma paktı kurmayı konuştular.”
‘Netanyahu tahtı tacı uğruna hem İsrail’i hem İsrail halkını hem de bölgeyi tehlikeye atıyor’
Bulut, son olarak İsraillilerin bu mevcut duruma itiraz ettiğini kaydetti:
“İsrail kamuoyunun bütün şeyi Netanyahu'nun devrilmesi ve buradan çıkması. Bu sadece sivil kamuoyundan bahsetmiyorum ciddi oranda emekli muazzam askerler var, istihbaratlar vari şahsiyetler var hepsi bu duruma itiraz ediyorlar. Çünkü İsrail’in büyük bir tehlikede olacağını ve dünyadan izole olacağını söyleyip duruyorlar. Ama Netanyahu da tahtı tacı uğruna hem İsrail’i hem İsrail halkını hem de bölgeyi tehlikeye atıyor.”