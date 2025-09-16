Slovakya ve Macaristan etkisi: AB, Rusya'ya yeni yaptırımları toplantı gündeminden çıkardı
© AP Photo / Virginia MayoAB, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerinin onay sürecini mümkün olduğunca yavaşlatan ve paketlere yaptırımları zayıflatacak maddeler ekleten Slovakya ve Macaristan'a baskı yapma kararı alan AB, yeni yaptırım paketini gündemden çıkardı.
AB'ye üye ülkelerin daimi temsilcileri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşülmesine ilişkin maddeyi toplantı gündeminden çıkardı.
Sputnik'in elde ettiği belgeye göre daimi temsilcilerin toplantı gündeminde yer alan, sözde 'Rus saldırganlığına' dair görüş alışverişi yapılmasını öngören 19. yaptırım paketiyle ilgili madde gündem dışı bırakıldı.
Daha önce bu madde, daimi temsilcilerin toplantı gündemine 'mümkün' ibaresiyle dahil edilmişti.
Sputnik'in elde ettiği belgeye göre daimi temsilcilerin toplantı gündeminde yer alan, sözde 'Rus saldırganlığına' dair görüş alışverişi yapılmasını öngören 19. yaptırım paketiyle ilgili madde gündem dışı bırakıldı.
Daha önce bu madde, daimi temsilcilerin toplantı gündemine 'mümkün' ibaresiyle dahil edilmişti.
ABD basını: Süresiz olarak ertelendi
Bu arada Politico gazetesi, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini 17 Eylül Çarşamba günü sunmayı planlayan AB'nin bunu süresiz olarak ertelediğini yazdı.
Gazete, ABD Başkanı Donald Trump ve AB'nin Slovakya ve Macaristan'a Rus petrolüne olan bağımlılıklarını azaltmaları yönündeki baskıyı artırmaya odaklanması nedeniyle yaptırım paketi görüşmelerinin daimi temsilciler toplantısının gündeminden çıkarıldığını belirtti.
Gazete, ABD Başkanı Donald Trump ve AB'nin Slovakya ve Macaristan'a Rus petrolüne olan bağımlılıklarını azaltmaları yönündeki baskıyı artırmaya odaklanması nedeniyle yaptırım paketi görüşmelerinin daimi temsilciler toplantısının gündeminden çıkarıldığını belirtti.
Slovakya ve Macaristan zarar görmek istemiyor
AB, 18. yaptırım paketi üzerinde uzun süre mutabakat sağlayamamıştı. Slovakya ve Macaristan, Rus enerji kaynaklarının ithalatına getirilen yasağın ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe ettikleri için paketin onayını uzun süre engellemişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moskova'ya yönelik 19. yaptırım paketinin hazırlıkları kapsamında ikincil yaptırımların görüşüldüğünü belirtmiş ve yeni önlemlerin alınmasının giderek zorlaştığını kabul etmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moskova'ya yönelik 19. yaptırım paketinin hazırlıkları kapsamında ikincil yaptırımların görüşüldüğünü belirtmiş ve yeni önlemlerin alınmasının giderek zorlaştığını kabul etmişti.
Rusya ve ABD, yaptırımların etkisizliği konusunda hem fikir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırımların iki ucu keskin bir kılıç olduğu uyarısında bulunmuştu. Rusya, bu tür tek taraflı eylemleri yasadışı olarak gördüğünü ve bunlara karşı çıktığını defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelerin bunlardan en fazla etkilenen taraflar olduğunu defaatle vurgulayarak yaptırımların etkisiz olduğunun altını çizmişti.
ABD Başkanı Trump da, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarının etkisiz olduğu eleştirisini dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelerin bunlardan en fazla etkilenen taraflar olduğunu defaatle vurgulayarak yaptırımların etkisiz olduğunun altını çizmişti.
ABD Başkanı Trump da, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarının etkisiz olduğu eleştirisini dile getirmişti.