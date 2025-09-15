https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/trump-abnin-rusyaya-yaptirimlari-etkisiz-1099370994.html

Trump: AB'nin Rusya'ya yaptırımları etkisiz

Trump, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yeterince sert olmadığını ve etkisiz olduğunu söyledi. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yeterince sert olmadığını, zira bu ülkelerin Rus enerji kaynaklarını satın almaya devam ettiğini belirtti.Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında gazetecilere açıklama yapan Trump, "Avrupalıların (Rusya'dan) petrol almalarını istemiyorum ve uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Yaptırım uygulamaya hazırım, ancak benim yaptıklarıma orantılı olarak onların yaptırımlarını da sertleştirmeleri gerekecek" dedi.Trump daha önce, tüm NATO ülkeleri aynı fikirde olduğunda ve aynı şeyleri yapmaya başladığında Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu ve ayrıca Rus petrolü alımını durduracağını söylemişti.Trump, Cuma günü ABD basınına yaptığı açıklamada ise, Rusya'ya bankacılık alanında yaptırımlar ile ticari gümrük vergileri uygulayabileceklerini belirterek "Bankaları hedef alan çok sert yaptırımlar uygulamaya ve ayrıca petrol ve (ticaret) tarifeler alanında darbe vurmaya hazırlanıyoruz" demişti.

