Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup aşaması 16 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla başlıyor... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
20:18 16.09.2025
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup aşaması 16 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri dev mücadeleler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk maçları bugün başlıyor.
Bugün saat 19.45’teki iki karşılaşma başladı. Athletic Bilbao, İngiltere temsilcisi Arsenal’i Tabii Spor ekranlarından, PSV Eindhoven ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi TRT Spor’dan canlı yayında ağırlıyor.
Günün ikinci seansında ise saat 22.00’de dört dev mücadele sahne alacak. Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması Tabii Spor 1’den, Real Madrid - Olympique Marsilya mücadelesi Tabii Spor’dan ekranlara gelecek. Aynı saatte Benfica–Karabağ maçı Tabii Spor 2’de, Tottenham–Villarreal karşılaşması ise TRT Spor’dan izlenebilecek.
SPOR
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
28 Ağustos, 19:43
