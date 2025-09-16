https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1099419031.html
Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup aşaması 16 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla başlıyor... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T20:18+0300
2025-09-16T20:18+0300
2025-09-16T20:18+0300
spor
şampiyonluk
uefa şampiyonlar ligi
şampiyona
şampiyonlar ligi kupası
maç
tarihi maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098404952_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d542d8e1221510b919a9f8beee79ebe3.jpg
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk maçları bugün başlıyor.Bugün saat 19.45’teki iki karşılaşma başladı. Athletic Bilbao, İngiltere temsilcisi Arsenal’i Tabii Spor ekranlarından, PSV Eindhoven ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi TRT Spor’dan canlı yayında ağırlıyor.Günün ikinci seansında ise saat 22.00’de dört dev mücadele sahne alacak. Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması Tabii Spor 1’den, Real Madrid - Olympique Marsilya mücadelesi Tabii Spor’dan ekranlara gelecek. Aynı saatte Benfica–Karabağ maçı Tabii Spor 2’de, Tottenham–Villarreal karşılaşması ise TRT Spor’dan izlenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/sampiyonlar-ligi-kuralari-cekildi-galatasarayin-rakipleri-belli-oldu-1098901402.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098404952_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3acc11bd2ef379df969a15cc7c306dc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi, şampiyona, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını
şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi, şampiyona, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını
Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup aşaması 16 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri dev mücadeleler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk maçları bugün başlıyor.
Bugün saat 19.45’teki iki karşılaşma başladı. Athletic Bilbao, İngiltere temsilcisi Arsenal’i Tabii Spor ekranlarından, PSV Eindhoven ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi TRT Spor’dan canlı yayında ağırlıyor.
Günün ikinci seansında ise saat 22.00’de dört dev mücadele sahne alacak. Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması Tabii Spor 1’den, Real Madrid - Olympique Marsilya mücadelesi Tabii Spor’dan ekranlara gelecek. Aynı saatte Benfica–Karabağ maçı Tabii Spor 2’de, Tottenham–Villarreal karşılaşması ise TRT Spor’dan izlenebilecek.