Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup aşaması 16 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla başlıyor... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098404952_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d542d8e1221510b919a9f8beee79ebe3.jpg

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ilk maçları bugün başlıyor.Bugün saat 19.45’teki iki karşılaşma başladı. Athletic Bilbao, İngiltere temsilcisi Arsenal’i Tabii Spor ekranlarından, PSV Eindhoven ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi TRT Spor’dan canlı yayında ağırlıyor.Günün ikinci seansında ise saat 22.00’de dört dev mücadele sahne alacak. Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması Tabii Spor 1’den, Real Madrid - Olympique Marsilya mücadelesi Tabii Spor’dan ekranlara gelecek. Aynı saatte Benfica–Karabağ maçı Tabii Spor 2’de, Tottenham–Villarreal karşılaşması ise TRT Spor’dan izlenebilecek.

