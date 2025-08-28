https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/sampiyonlar-ligi-kuralari-cekildi-galatasarayin-rakipleri-belli-oldu-1098901402.html

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştiriliyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda Galatasaray'ın... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması kura çekimi Monako’da yapıldı. Galatasaray, ilk maçını sahasında İngiliz devi Liverpool'la oynayacak, ikinci rakibi ise deplasmanda karşılaşacağı Manchester City oldu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul’da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak” dedi.

