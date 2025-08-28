https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/sampiyonlar-ligi-kuralari-cekildi-galatasarayin-rakipleri-belli-oldu-1098901402.html
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştiriliyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda Galatasaray'ın... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması kura çekimi Monako’da yapıldı. Galatasaray, ilk maçını sahasında İngiliz devi Liverpool'la oynayacak, ikinci rakibi ise deplasmanda karşılaşacağı Manchester City oldu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul’da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak” dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştiriliyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması kura çekimi Monako’da yapıldı.
Galatasaray, ilk maçını sahasında İngiliz devi Liverpool'la oynayacak, ikinci rakibi ise deplasmanda karşılaşacağı Manchester City oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul’da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak” dedi.