Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako'da gerçekleştiriliyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda Galatasaray'ın... 28.08.2025
spor
galatasaray
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
kura
kura çekimi
uefa avrupa ligi kura çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması kura çekimi Monako’da yapıldı. Galatasaray, ilk maçını sahasında İngiliz devi Liverpool'la oynayacak, ikinci rakibi ise deplasmanda karşılaşacağı Manchester City oldu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul’da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak” dedi.
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

19:43 28.08.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştiriliyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması kura çekimi Monako’da yapıldı.
Galatasaray, ilk maçını sahasında İngiliz devi Liverpool'la oynayacak, ikinci rakibi ise deplasmanda karşılaşacağı Manchester City oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul’da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak” dedi.
SPOR
Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
07:26
