Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/eylul-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-ne-kadar-zam-yapilacak-1099045280.html
Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?
Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?
Sputnik Türkiye
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli oldu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T10:07+0300
2025-09-03T10:22+0300
ekonomi̇
kira
konut
kira artış oranı
enflasyon
tüi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045072_0:280:1024:856_1920x0_80_0_0_d64231216907fdba654fe027c7a555e3.png
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları da belli oldu.Eylül ayı kira artış oranıBuna göre ev ve dükkan sahiplerinin eylül ayında kiracılara yapabileceği maksimum kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.2025 kira zam oranları Ağustos ayı kira zam oranı: Yüzde 41.13 Temmuz ayı kira zam oranı: Yüzde 43.23Haziran ayı kira zam oranı: Yüzde 45.80
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045072_0:184:1024:952_1920x0_80_0_0_de419acc910e0832f416a39da197f929.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eylül 2025 kira zammı, kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, eylül ayı kira artışı, konut kira zammı, iş yeri kira artış oranı, 12 aylık tüfe ortalaması, kira zammı, eylül enflasyon rakamları, kira zam hesaplama, enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon açıklandı mı, enflasyon son dakika, enflasyon tüik
eylül 2025 kira zammı, kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, eylül ayı kira artışı, konut kira zammı, iş yeri kira artış oranı, 12 aylık tüfe ortalaması, kira zammı, eylül enflasyon rakamları, kira zam hesaplama, enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon açıklandı mı, enflasyon son dakika, enflasyon tüik

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?

10:07 03.09.2025 (güncellendi: 10:22 03.09.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkira artış oranı düşüyor
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli oldu.
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları da belli oldu.

Eylül ayı kira artış oranı

Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin eylül ayında kiracılara yapabileceği maksimum kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.
Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.

2025 kira zam oranları

Ağustos ayı kira zam oranı: Yüzde 41.13
Temmuz ayı kira zam oranı: Yüzde 43.23
Haziran ayı kira zam oranı: Yüzde 45.80
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала