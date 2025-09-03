https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/eylul-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-ne-kadar-zam-yapilacak-1099045280.html
Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?
Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?
Sputnik Türkiye
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli oldu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T10:07+0300
2025-09-03T10:07+0300
2025-09-03T10:22+0300
ekonomi̇
kira
konut
kira artış oranı
enflasyon
tüi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045072_0:280:1024:856_1920x0_80_0_0_d64231216907fdba654fe027c7a555e3.png
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları da belli oldu.Eylül ayı kira artış oranıBuna göre ev ve dükkan sahiplerinin eylül ayında kiracılara yapabileceği maksimum kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.2025 kira zam oranları Ağustos ayı kira zam oranı: Yüzde 41.13 Temmuz ayı kira zam oranı: Yüzde 43.23Haziran ayı kira zam oranı: Yüzde 45.80
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099045072_0:184:1024:952_1920x0_80_0_0_de419acc910e0832f416a39da197f929.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eylül 2025 kira zammı, kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, eylül ayı kira artışı, konut kira zammı, iş yeri kira artış oranı, 12 aylık tüfe ortalaması, kira zammı, eylül enflasyon rakamları, kira zam hesaplama, enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon açıklandı mı, enflasyon son dakika, enflasyon tüik
eylül 2025 kira zammı, kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, eylül ayı kira artışı, konut kira zammı, iş yeri kira artış oranı, 12 aylık tüfe ortalaması, kira zammı, eylül enflasyon rakamları, kira zam hesaplama, enflasyon ne zaman açıklanacak, enflasyon açıklandı mı, enflasyon son dakika, enflasyon tüik
Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?
10:07 03.09.2025 (güncellendi: 10:22 03.09.2025)
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli oldu.
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları da belli oldu.
Eylül ayı kira artış oranı
Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin eylül ayında kiracılara yapabileceği maksimum kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.
Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.
Ağustos ayı kira zam oranı: Yüzde 41.13
Temmuz ayı kira zam oranı: Yüzde 43.23
Haziran ayı kira zam oranı: Yüzde 45.80