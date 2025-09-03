https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/eylul-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-ne-kadar-zam-yapilacak-1099045280.html

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı: Ne kadar zam yapılacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları belli oldu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranları da belli oldu.Eylül ayı kira artış oranıBuna göre ev ve dükkan sahiplerinin eylül ayında kiracılara yapabileceği maksimum kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşti.Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.2025 kira zam oranları Ağustos ayı kira zam oranı: Yüzde 41.13 Temmuz ayı kira zam oranı: Yüzde 43.23Haziran ayı kira zam oranı: Yüzde 45.80

