Isparta Valiliği duyurdu: Modifiye araç fuarındaki dans gösterisine soruşturma
Isparta Valiliği duyurdu: Modifiye araç fuarındaki dans gösterisine soruşturma
Isparta Valiliği, Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sırasında minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T11:02+0300
2025-09-16T11:02+0300
2025-09-16T11:02+0300
türki̇ye
isparta
isparta valiliği
görüntü
fuar
Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sosyal medyada gündem oldu. Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’ndaki etkinlikte minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede yayıldı.Valilikten açıklama: Adli soruşturma devam ediyorGörüntülere ilişkin Isparta Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.”
