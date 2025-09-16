https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/isparta-valiligi-duyurdu-modifiye-arac-fuarindaki-dans-gosterisine-sorusturma-1099397282.html

Isparta Valiliği duyurdu: Modifiye araç fuarındaki dans gösterisine soruşturma

Isparta Valiliği duyurdu: Modifiye araç fuarındaki dans gösterisine soruşturma

Sputnik Türkiye

Isparta Valiliği, Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sırasında minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T11:02+0300

2025-09-16T11:02+0300

2025-09-16T11:02+0300

türki̇ye

isparta

isparta valiliği

görüntü

fuar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099397354_0:215:352:413_1920x0_80_0_0_8b2557a543533dabd7f8ecf8447efe3c.jpg

Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sosyal medyada gündem oldu. Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’ndaki etkinlikte minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede yayıldı.Valilikten açıklama: Adli soruşturma devam ediyorGörüntülere ilişkin Isparta Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/ciftlere-evlilik-ehliyeti-geliyor-nikah-oncesi-egitim-zorunlu-olacak-1099393771.html

türki̇ye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isparta, isparta valiliği, görüntü, fuar