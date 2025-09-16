Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Isparta Valiliği duyurdu: Modifiye araç fuarındaki dans gösterisine soruşturma
Sputnik Türkiye
Isparta Valiliği, Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sırasında minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sosyal medyada gündem oldu. Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’ndaki etkinlikte minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede yayıldı.Valilikten açıklama: Adli soruşturma devam ediyorGörüntülere ilişkin Isparta Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.”
11:02 16.09.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaIsparta Valiliği soruşturma başlattı
Isparta Valiliği soruşturma başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Isparta Valiliği, Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sırasında minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yaptı. Valilik, görüntülerle ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı sosyal medyada gündem oldu. Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı’ndaki etkinlikte minibüs üzerinde bir kadının dans ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede yayıldı.

Valilikten açıklama: Adli soruşturma devam ediyor

Görüntülere ilişkin Isparta Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.”
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
Çiftlere ‘evlilik ehliyeti’ geliyor: Nikah öncesi eğitim zorunlu olacak
09:22
