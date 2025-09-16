https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/ciftlere-evlilik-ehliyeti-geliyor-nikah-oncesi-egitim-zorunlu-olacak-1099393771.html

Çiftlere ‘evlilik ehliyeti’ geliyor: Nikah öncesi eğitim zorunlu olacak

AK Parti, artan boşanmaların önüne geçmek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla çiftlere nikâh öncesi zorunlu evlilik eğitimi getirmeyi planlıyor. Kurulacak... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti, toplumda artan boşanma oranlarına karşı dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Çiftlere nikâh öncesi evlilik eğitimi verilmesi gündemde. Bu kapsamda hayata geçirilecek danışmanlık mekanizmasıyla muhtemel sorunların erken dönemde tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.Evlilik sonrası da destek sürecekTürkiye gazetesinin haberine göre, planlanan sistem sadece evlilik öncesiyle sınırlı kalmayacak. Çiftler evlilik sonrasında da danışmanlık hizmeti alabilecek. Bu süreçte anlaşmazlık yaşayan eşlere destek verilecek, sorunların büyümesi engellenmeye çalışılacak. Eğer boşanma kaçınılmaz olursa, taraflara doğru şekilde rehberlik yapılacak.Parti kaynakları düzenlemeyle ilgili olarak, “Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir” ifadelerini kullandı.Yeni düzenlemenin temel amacının boşanma oranlarını düşürmek olduğu belirtiliyor. Çiftlerin daha bilinçli ve sağlıklı bir evlilik yapması hedefleniyor.

