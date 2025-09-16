Borsa liginin kazandıranı Galatasaray oldu

Türkiye
Ağustos ayında BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırarken, bu durum spor endeksine de yansıdı. BIST 100 endeksi yüzde 5.07 değer kazanırken, spor endeksi aynı dönemde yüzde 9.77 artış gösterdi.Galatasaray yatırımcısını sevindirdiSpor endeksi içinde en dikkat çeken performansı Galatasaray sergiledi. Ağustosta yatırımcısına yüzde 17.7 kazandıran sarı-kırmızılı kulüp, hem Süper Lig’de hem de borsada zirveye çıktı.Trabzonspor ve Beşiktaş yükseldi, Fenerbahçe kaybettirdiBu dönemde Trabzonspor hisseleri yüzde 12.4, Beşiktaş hisseleri yüzde 8.1 değer kazandı. Ancak Fenerbahçe hisseleri yüzde 1.63 kaybettirerek yatırımcısını üzdü.Yılbaşından bu yana en çok kazandıran Fenerbahçe2024 başından bu yana ise tablo farklı. Fenerbahçe yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu. Sarı-lacivertlilerin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 30.5 değer kazandı.Aynı dönemde Galatasaray yüzde 9.9 yükselirken, Beşiktaş yüzde 34.5 ve Trabzonspor yüzde 40.9 değer kaybetti.Galatasaray piyasa değerinde zirvedeHalka açık 4 spor kulübü arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Galatasaray oldu. Ağustos ayını 22 milyar 410 milyon TL piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray’ı, 15 milyar 625 milyon TL ile Fenerbahçe, 9 milyar 645 milyon 697 bin 936 TL ile Beşiktaş ve 9 milyar 525 milyon TL ile Trabzonspor izledi.
Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında ağustosta yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp yüzde 17.7 ile Galatasaray oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 1.63 geriledi.
Ağustos ayında BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırarken, bu durum spor endeksine de yansıdı. BIST 100 endeksi yüzde 5.07 değer kazanırken, spor endeksi aynı dönemde yüzde 9.77 artış gösterdi.

Galatasaray yatırımcısını sevindirdi

Spor endeksi içinde en dikkat çeken performansı Galatasaray sergiledi. Ağustosta yatırımcısına yüzde 17.7 kazandıran sarı-kırmızılı kulüp, hem Süper Lig’de hem de borsada zirveye çıktı.

Trabzonspor ve Beşiktaş yükseldi, Fenerbahçe kaybettirdi

Bu dönemde Trabzonspor hisseleri yüzde 12.4, Beşiktaş hisseleri yüzde 8.1 değer kazandı. Ancak Fenerbahçe hisseleri yüzde 1.63 kaybettirerek yatırımcısını üzdü.

Yılbaşından bu yana en çok kazandıran Fenerbahçe

2024 başından bu yana ise tablo farklı. Fenerbahçe yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu. Sarı-lacivertlilerin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 30.5 değer kazandı.
Aynı dönemde Galatasaray yüzde 9.9 yükselirken, Beşiktaş yüzde 34.5 ve Trabzonspor yüzde 40.9 değer kaybetti.

Galatasaray piyasa değerinde zirvede

Halka açık 4 spor kulübü arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Galatasaray oldu. Ağustos ayını 22 milyar 410 milyon TL piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray’ı, 15 milyar 625 milyon TL ile Fenerbahçe, 9 milyar 645 milyon 697 bin 936 TL ile Beşiktaş ve 9 milyar 525 milyon TL ile Trabzonspor izledi.
