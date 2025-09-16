30’lusu 90’ye kadar inen yumurta fiyatları neden arttı? TÜKONFED Başkanı: Sebebi okulun açılmasıyla talebin artmasıdır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/30lusu-90ye-kadar-inen-yumurta-fiyatlari-neden-artti-tukonfed-baskani-sebebi-okulun-acilmasiyla-1099394139.html
30'lu yumurta fiyatları yaz aylarının sonunda ihracat kısıtlamaları sebebiyle 90-100 liraya kadar gerilemişti. Eylül ayına girilmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar daha artış etiketlere yansıdı.Yumurta fiyatları arttı mı?Milliyet'e konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, zammın sebebini açıkladı:Fiyatlar nereden kontrol edilebilir?Bir koli yumurta ne kadar?Ağaoğlu fiyatlardaki oynaklığa da dikkat çekti ve "Geçtiğimiz dönemde 100 TL’ye düşen 30’lu yumurta, önce 125-135 TL, sonrasında 150 TL’ye çıkmıştı. Şimdi de 170-180 TL seviyelerinde. Hatta bazı satış noktalarında fiyatlar 200 TL’yi buldu diyebiliriz. Fiyatlarda oynaklığı gördüm. Bir yere ucuz diye gittim. 115 TL lira fiyatı ardı. Etikette yumurtanın 15’li olduğunu fark ettim" dedi.
16.09.2025
Yumurta fiyatlarının okulların açılması ile artmasını değerlendiren TÜKONFED Başkanı, sebebi talep artışı olarak değerlendirdi. Aydın Ağaoğlu "Tüketiciler geçen hafta 150 TL’ye aldığı 30’lu yumurtayı 180 TL’ye alıyorsa derhal Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na internet üzerinden şikayetini iletmeli" dedi.
30'lu yumurta fiyatları yaz aylarının sonunda ihracat kısıtlamaları sebebiyle 90-100 liraya kadar gerilemişti.
Eylül ayına girilmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar daha artış etiketlere yansıdı.
Yumurta fiyatları arttı mı?
Milliyet'e konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu
, zammın sebebini açıkladı:
Yumurta fiyatlarında belirgin bir artış gözleniyor. Bunun okulların açıldığı döneme denk gelmesi tesadüf olamaz. Çünkü veliler çocuklarının beslenme çantasına hem ihtiyaçları olan hayvansal proteini alabilmeleri için hem de tüketmesi kolay olduğundan asgari birer haşlanmış yumurta koyuyorlar. Talebin artmasıyla birlikte yumurta fiyatlarında dikkat çekici artışlar görüldü. Bu tür fırsatçılık yapıp fiyat artıranlara karşı tüketiciler dikkatli olmalı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na şikayet etmelidirler.
Fiyatlar nereden kontrol edilebilir?
Ayrıca tüketiciler bu tür temel gıda ihtiyaçlarını temin ederken, fiyatları kontrol için marketfiyati.org.tr uygulamasını cep telefonlarına indirip kontrol etmeden alışverişe çıkmasınlar.
Bir koli yumurta ne kadar?
Ağaoğlu fiyatlardaki oynaklığa da dikkat çekti ve "Geçtiğimiz dönemde 100 TL’ye düşen 30’lu yumurta, önce 125-135 TL, sonrasında 150 TL’ye çıkmıştı. Şimdi de 170-180 TL seviyelerinde. Hatta bazı satış noktalarında fiyatlar 200 TL’yi buldu diyebiliriz. Fiyatlarda oynaklığı gördüm. Bir yere ucuz diye gittim. 115 TL lira fiyatı ardı. Etikette yumurtanın 15’li olduğunu fark ettim" dedi.