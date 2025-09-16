https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/30lusu-90ye-kadar-inen-yumurta-fiyatlari-neden-artti-tukonfed-baskani-sebebi-okulun-acilmasiyla-1099394139.html

30’lusu 90’ye kadar inen yumurta fiyatları neden arttı? TÜKONFED Başkanı: Sebebi okulun açılmasıyla talebin artmasıdır

16.09.2025

30'lu yumurta fiyatları yaz aylarının sonunda ihracat kısıtlamaları sebebiyle 90-100 liraya kadar gerilemişti. Eylül ayına girilmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar daha artış etiketlere yansıdı.Yumurta fiyatları arttı mı?Milliyet'e konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, zammın sebebini açıkladı:Fiyatlar nereden kontrol edilebilir?Bir koli yumurta ne kadar?Ağaoğlu fiyatlardaki oynaklığa da dikkat çekti ve "Geçtiğimiz dönemde 100 TL’ye düşen 30’lu yumurta, önce 125-135 TL, sonrasında 150 TL’ye çıkmıştı. Şimdi de 170-180 TL seviyelerinde. Hatta bazı satış noktalarında fiyatlar 200 TL’yi buldu diyebiliriz. Fiyatlarda oynaklığı gördüm. Bir yere ucuz diye gittim. 115 TL lira fiyatı ardı. Etikette yumurtanın 15’li olduğunu fark ettim" dedi.

