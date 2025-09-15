https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/istanbulda-ulasim-zammi-u-logolu-metro-ile-marmarayda-uygulanmayacak-1099380423.html

İstanbul'da ulaşım zammı U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak

İstanbul'da ulaşım zammı U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB’nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 30’luk zam kararına tepki gösterdi. Özdemir, 8 ayda ikinci kez yapılan... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T16:45+0300

2025-09-15T16:45+0300

2025-09-15T16:45+0300

ekonomi̇

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ulaşım

zam

marmaray

metro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072528351_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_cd6c25496ed7fa37701d32e8463d3949.jpg

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) aldığı yeni zam kararını sert sözlerle eleştirdi. Özdemir, 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak yüzde 30’luk zammın İstanbulluları mağdur edeceğini söyledi.Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normalde toplu ulaşıma yılda bir kez zam yapıldığını hatırlattı. Ancak CHP’li İBB yönetiminin bu teamülü bozduğunu belirten Özdemir, “15 Ocak’ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken toplu ulaşıma yüzde 30’luk yeni bir zam yapıldı” ifadelerini kullandı.Yeni fiyatlar açıklandıZamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart abonman ücreti ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. Özdemir, son 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 oranında zam yapıldığını belirterek, “Hani ulaşımı sembolik bedellere indireceklerdi?” diye sordu.Marmaray ve "U" logolu metrolar zammın dışındaÖzdemir, alınan zammın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacağını açıkladı. Özellikle Marmaray’ı kullanan yüzbinlerce vatandaşın bu artıştan etkilenmeyeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/istanbulda-toplu-tasimaya-yuzde-30-zam-1099329727.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım, zam, marmaray, metro