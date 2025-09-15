https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/istanbulda-ulasim-zammi-u-logolu-metro-ile-marmarayda-uygulanmayacak-1099380423.html
İstanbul'da ulaşım zammı U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
İstanbul'da ulaşım zammı U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 30'luk zam kararına tepki gösterdi. Özdemir, 8 ayda ikinci kez yapılan... 15.09.2025
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) aldığı yeni zam kararını sert sözlerle eleştirdi. Özdemir, 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak yüzde 30’luk zammın İstanbulluları mağdur edeceğini söyledi.Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normalde toplu ulaşıma yılda bir kez zam yapıldığını hatırlattı. Ancak CHP’li İBB yönetiminin bu teamülü bozduğunu belirten Özdemir, “15 Ocak’ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken toplu ulaşıma yüzde 30’luk yeni bir zam yapıldı” ifadelerini kullandı.Yeni fiyatlar açıklandıZamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart abonman ücreti ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. Özdemir, son 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 oranında zam yapıldığını belirterek, “Hani ulaşımı sembolik bedellere indireceklerdi?” diye sordu.Marmaray ve "U" logolu metrolar zammın dışındaÖzdemir, alınan zammın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacağını açıkladı. Özellikle Marmaray’ı kullanan yüzbinlerce vatandaşın bu artıştan etkilenmeyeceğini belirtti.
İstanbul'da ulaşım zammı U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB’nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 30’luk zam kararına tepki gösterdi. Özdemir, 8 ayda ikinci kez yapılan zammın ne ekonomik ne de matematiksel bir gerekçeye dayandığını belirterek, söz konusu artışın Marmaray ve U logolu metrolarda uygulanmayacağını açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) aldığı yeni zam kararını sert sözlerle eleştirdi. Özdemir, 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak yüzde 30’luk zammın İstanbulluları mağdur edeceğini söyledi.
Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normalde toplu ulaşıma yılda bir kez zam yapıldığını hatırlattı. Ancak CHP’li İBB yönetiminin bu teamülü bozduğunu belirten Özdemir, “15 Ocak’ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken toplu ulaşıma yüzde 30’luk yeni bir zam yapıldı” ifadelerini kullandı.
Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart abonman ücreti ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. Özdemir, son 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 oranında zam yapıldığını belirterek, “Hani ulaşımı sembolik bedellere indireceklerdi?” diye sordu.
Marmaray ve "U" logolu metrolar zammın dışında
Özdemir, alınan zammın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacağını açıkladı. Özellikle Marmaray’ı kullanan yüzbinlerce vatandaşın bu artıştan etkilenmeyeceğini belirtti.