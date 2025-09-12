https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/istanbulda-toplu-tasimaya-yuzde-30-zam-1099329727.html
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi