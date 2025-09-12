Türkiye
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi 12.09.2025, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi
