Gıda Komitesi toplandı: Gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü

Gıda Komitesi toplandı: Gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü

Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik... 15.09.2025

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde bakanlık binasında gerçekleştirildi.Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.Ayrıca toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'teki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda, gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirlerle, stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilebilecek mekanizmalar istişare edildi; kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar kararlaştırıldı.Türkiye'deki iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin etkileriyle 2026 yılına ilişkin riskler ele alınarak, üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik alınabilecek önlemler görüşüldü. Ayrıca hayvansal üretimle ilgili hususların da değerlendirildiği aktarıldı.

