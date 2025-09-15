https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/fenerbahce---trabzonspor-arasinda-kupa-gerilimi-kirlettiginiz-sampiyonluk-kupamiz-orada-1099382502.html

Fenerbahçe - Trabzonspor arasında kupa gerilimi: 'Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada'

Fenerbahçe - Trabzonspor arasında kupa gerilimi: 'Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada'

15.09.2025

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği müsabakanın ardından 2010-2011 sezonunun kupa tartışması yeniden alevlendi.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, Ali Koç’a yönelik “2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur. Kirlettiğiniz kupa orada oldukça yüzünüz gülmeyecektir” sözlerinin ardından Fenerbahçe’den yanıt geldi.Sarı-lacivertli kulüp, ''2010–2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir. Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır. Fenerbahçe’ye ‘şikeci’ diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi askıya alıyoruz” ifadelerini kullandı.

