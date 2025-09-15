https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/bakan-yerlikaya-acikladi-babaya-tokat-atan-supheliyi-yakaladik-1099383473.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran adama saldıran şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medyadan şu bilgilendirmede bulundu:Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

