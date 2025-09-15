Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/bakan-yerlikaya-acikladi-babaya-tokat-atan-supheliyi-yakaladik-1099383473.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T19:55+0300
2025-09-15T20:12+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
baba
tokat
gebze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran adama saldıran şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medyadan şu bilgilendirmede bulundu:Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kartalkaya-otel-yangini-davasinda-mutalaa-aciklandi-1099382046.html
türki̇ye
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_48fa3e2b8e4943822f591dbeaf7dc842.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, baba, tokat, gebze
ali yerlikaya, baba, tokat, gebze

Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'

19:55 15.09.2025 (güncellendi: 20:12 15.09.2025)
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© AA / Mehmet Futsi
Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yaşanan olayla ilgili saldırgan sürücü hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran adama saldıran şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya sosyal medyadan şu bilgilendirmede bulundu:

"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır.

Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.

Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya Otel yangını davasında mütalaa açıklandı
18:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала