Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran adama saldıran şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medyadan şu bilgilendirmede bulundu:Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık'
19:55 15.09.2025 (güncellendi: 20:12 15.09.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yaşanan olayla ilgili saldırgan sürücü hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran adama saldıran şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya sosyal medyadan şu bilgilendirmede bulundu:
"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır.
Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.
Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.