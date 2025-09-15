https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/annesinin-olumunun-ardindan-beni-affedin--paylasimi-yapmisti-unlu-oyuncu-nilperi-sahinkaya-1099377029.html
Annesinin ölümünün ardından 'beni affedin' paylaşımı yapmıştı: Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Annesini kaybettikten sonra yaptığı paylaşımla hayranlarını korkutan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Annesi Meltem Vural'ın ölümünün ardından yaptığı 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı. Şahinkaya yaptığı paylaşıma 'kalp' notunu da ekledi. Hayranlarını endişelendirdiKanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya sosyal medyasından annesiyle birlikte bir fotoğrafını 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından ünlü isim sessizliğe bürünürken hayranları Şahinkaya'nın sağlığından endişe etti. Bir süre sonra menajeri ise "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." açıklaması yaptı. Sessizliğini bozduÜnlü oyuncu sosyal medyasından günler sonra sessizliğini bozarak paylaşım yaptı. Kendi videosunu paylaşan oyuncu 'kalp' notunu de ekledi.
Annesi Meltem Vural'ın ölümünün ardından yaptığı 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı. Şahinkaya yaptığı paylaşıma 'kalp' notunu da ekledi.
Hayranlarını endişelendirdi
Kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya sosyal medyasından annesiyle birlikte bir fotoğrafını 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından ünlü isim sessizliğe bürünürken hayranları Şahinkaya'nın sağlığından endişe etti. Bir süre sonra menajeri ise "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." açıklaması yaptı.
Ünlü oyuncu sosyal medyasından günler sonra sessizliğini bozarak paylaşım yaptı. Kendi videosunu paylaşan oyuncu 'kalp' notunu de ekledi.