Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/annesinin-olumunun-ardindan-beni-affedin--paylasimi-yapmisti-unlu-oyuncu-nilperi-sahinkaya-1099377029.html
Annesinin ölümünün ardından 'beni affedin' paylaşımı yapmıştı: Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Annesinin ölümünün ardından 'beni affedin' paylaşımı yapmıştı: Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Sputnik Türkiye
Annesini kaybettikten sonra yaptığı paylaşımla hayranlarını korkutan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T15:02+0300
2025-09-15T15:02+0300
yaşam
nilperi şahinkaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099376847_0:266:1158:917_1920x0_80_0_0_0f674704d21ef9debc74ead5bfa0914f.jpg
Annesi Meltem Vural'ın ölümünün ardından yaptığı 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı. Şahinkaya yaptığı paylaşıma 'kalp' notunu da ekledi. Hayranlarını endişelendirdiKanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya sosyal medyasından annesiyle birlikte bir fotoğrafını 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından ünlü isim sessizliğe bürünürken hayranları Şahinkaya'nın sağlığından endişe etti. Bir süre sonra menajeri ise "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." açıklaması yaptı. Sessizliğini bozduÜnlü oyuncu sosyal medyasından günler sonra sessizliğini bozarak paylaşım yaptı. Kendi videosunu paylaşan oyuncu 'kalp' notunu de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/annesini-kaybeden-unlu-oyuncu-nilperi-sahinkayanin-beni-affedin-paylasimi-ortaligi-karistirdi-1099284942.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099376847_0:157:1158:1026_1920x0_80_0_0_f67b4a6e76d0bc03afea69dbf50c11b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nilperi şahinkaya
nilperi şahinkaya

Annesinin ölümünün ardından 'beni affedin' paylaşımı yapmıştı: Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

15:02 15.09.2025
Nilperi Şahinkaya sosyal medya
Nilperi Şahinkaya sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
Abone ol
Annesini kaybettikten sonra yaptığı paylaşımla hayranlarını korkutan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı.
Annesi Meltem Vural'ın ölümünün ardından yaptığı 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin' paylaşımıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, günler sonra sosyal medyasından paylaşım yaptı. Şahinkaya yaptığı paylaşıma 'kalp' notunu da ekledi.
Nilperi Şahinkaya sosyal medya
Nilperi Şahinkaya sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
Nilperi Şahinkaya sosyal medya

Hayranlarını endişelendirdi

Kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya sosyal medyasından annesiyle birlikte bir fotoğrafını 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından ünlü isim sessizliğe bürünürken hayranları Şahinkaya'nın sağlığından endişe etti. Bir süre sonra menajeri ise "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Paylaşımı yaparken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." açıklaması yaptı.
Nilperi Şahinkaya sosyal medya
Nilperi Şahinkaya sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
Nilperi Şahinkaya sosyal medya

Sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu sosyal medyasından günler sonra sessizliğini bozarak paylaşım yaptı. Kendi videosunu paylaşan oyuncu 'kalp' notunu de ekledi.
Nilperi Şahinkaya sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
YAŞAM
Annesini kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın 'beni affedin' paylaşımı ortalığı karıştırdı
11 Eylül, 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала