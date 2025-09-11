https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/annesini-kaybeden-unlu-oyuncu-nilperi-sahinkayanin-beni-affedin-paylasimi-ortaligi-karistirdi-1099284942.html

Annesini kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın 'beni affedin' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Annesini kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın 'beni affedin' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesini kaybettikten yaptığı 'beni affedin dayanamıyorum' paylaşımı endişe yarattı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T12:17+0300

2025-09-11T12:17+0300

2025-09-11T12:17+0300

yaşam

nilperi şahinkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099284589_0:228:1242:927_1920x0_80_0_0_f0872a12d4ed9891ade6ef13a23b3bf7.jpg

Annesi Meltem Vural'ın kanserden kaybeden genç oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medyadan 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' paylaşımı panik yarattı. Genç oyuncunun hayranları Şahinkaya'nın sağlık durumunu merak ederken henüz kendisinden bir açıklama gelmedi. 'Sensiz nasıl yapacağım'Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Oyuncu geçtiğimiz günlerde acı haberi şu sözlerle duyurmuştu; “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim” Beni affedinNilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Annesiyle fotoğrafını paylaşan Nilperi Şahinkaya, ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin'' yazılı not paylaştı. Çok kısa süre sonra paylaşım silinirken, hayranları oyuncunun sağlık durumunu merak eden yorumlarda bulundu. Bir açıklama gelmedi Bir süredir haber alınamaması sebebiyle sevenlerini endişelendiren oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi. Ama sunucu Ece Erken, kendi programında oyuncunun sakinleştirici aldığını ama şu an iyi olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/trtnin-duayen-spikeriydi-gulden-ozel-hayatini-kaybetti-1099226775.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nilperi şahinkaya