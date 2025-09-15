https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/adanada-gazze-eylemine-polis-mudahale-etti-valilik-3-polisi-gorevden-uzaklastirdi-1099381517.html

Adana'da Gazze eylemine polis müdahale etti: Valilik, 3 polisi görevden uzaklaştırdı

Adana'da Gazze eylemine polis müdahale etti: Valilik, 3 polisi görevden uzaklaştırdı

15.09.2025

Adana’da Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan kadına müdahale eden polisler görevden uzaklaştırıldı.Sosyal medyada dün yayılan görüntülerde bir polisin AK Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.'nin üzerine su döktüğü görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti.Adana Valiliği, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve 3 polisin görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

