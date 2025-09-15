Türkiye
Adana'da Gazze eylemine polis müdahale etti: Valilik, 3 polisi görevden uzaklaştırdı
Adana'da Gazze eylemine polis müdahale etti: Valilik, 3 polisi görevden uzaklaştırdı
Adana Valiliği, kentte AK Parti İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.’ye yönelik polis müdahalesiyle ilgili 3 polis memurunun... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Adana’da Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan kadına müdahale eden polisler görevden uzaklaştırıldı.Sosyal medyada dün yayılan görüntülerde bir polisin AK Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.'nin üzerine su döktüğü görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti.Adana Valiliği, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve 3 polisin görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/cumhurbaskani-erdogandan-dohada-aciklamalar-israil-durdurulmali-1099380816.html
Adana'da Gazze eylemine polis müdahale etti: Valilik, 3 polisi görevden uzaklaştırdı

17:27 15.09.2025
Adana Valiliği, kentte AK Parti İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.’ye yönelik polis müdahalesiyle ilgili 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Adana’da Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan kadına müdahale eden polisler görevden uzaklaştırıldı.
Sosyal medyada dün yayılan görüntülerde bir polisin AK Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.'nin üzerine su döktüğü görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Adana Valiliği, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve 3 polisin görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha'da açıklamalar: 'İsrail durdurulmalı'
16:58
