https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/adanada-gazze-eylemine-polis-mudahale-etti-valilik-3-polisi-gorevden-uzaklastirdi-1099381517.html
Adana'da Gazze eylemine polis müdahale etti: Valilik, 3 polisi görevden uzaklaştırdı
Sputnik Türkiye
Adana Valiliği, kentte AK Parti İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.’ye yönelik polis müdahalesiyle ilgili 3 polis memurunun... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
gazze
filistin
filistin yönetimi
filistin sorunu
filistin uzlaşısı
filistin bayrağı
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_419b48e41d95117e500eb209906d991d.jpg
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_390751512b6fdb7ffeec7ed1c43f05ca.jpg
Adana Valiliği, kentte AK Parti İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.’ye yönelik polis müdahalesiyle ilgili 3 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Adana’da Filistin bayrağıyla oturma eylemi yapan kadına müdahale eden polisler görevden uzaklaştırıldı.
Sosyal medyada dün yayılan görüntülerde bir polisin AK Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan Mavi Marmara gazisi F.Ş.'nin üzerine su döktüğü görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Adana Valiliği, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve 3 polisin görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.