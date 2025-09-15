Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/cumhurbaskani-erdogandan-dohada-aciklamalar-israil-durdurulmali-1099380816.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha'da açıklamalar: 'İsrail durdurulmalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha'da açıklamalar: 'İsrail durdurulmalı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz 1,5 senedir İsrail ile... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T16:58+0300
2025-09-15T16:58+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
katar
doha
i̇srail
filistin
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097570628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_044da052185de485e95471e2cbd13082.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan, İsrail’in işlediği suçlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliamı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda bir terör zihniyeti var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı.”Erdoğan, bazı ülkelerin Filistin’i tanıma niyetlerinin olumlu olduğunu ancak bu adımların somut yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi:“Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.”'İsrail ile tüm ticari i̇lişkileri durdurduk'Erdoğan, "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Katar’a ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerini tamamladı:“Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-beykoz-belediye-baskanvekili-ozlem-gurzel-vural-ak-partiye-katildi-1099337370.html
türki̇ye
katar
doha
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097570628_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_0e2355b882d053a921487b7559671de3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, katar, doha, i̇srail, filistin, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
recep tayyip erdoğan, katar, doha, i̇srail, filistin, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha'da açıklamalar: 'İsrail durdurulmalı'

16:58 15.09.2025
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İsrail’in işlediği suçlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliamı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda bir terör zihniyeti var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı.
Erdoğan, bazı ülkelerin Filistin’i tanıma niyetlerinin olumlu olduğunu ancak bu adımların somut yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi:

“Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.”

'İsrail ile tüm ticari i̇lişkileri durdurduk'

Erdoğan, "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Katar’a ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerini tamamladı:

“Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldı
13 Eylül, 14:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала