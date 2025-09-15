Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doha'da açıklamalar: 'İsrail durdurulmalı'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
© TCCB / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İsrail’in işlediği suçlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliamı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda bir terör zihniyeti var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı.”
Erdoğan, bazı ülkelerin Filistin’i tanıma niyetlerinin olumlu olduğunu ancak bu adımların somut yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi:
“Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.”
'İsrail ile tüm ticari i̇lişkileri durdurduk'
Erdoğan, "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Katar’a ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerini tamamladı:
“Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”
