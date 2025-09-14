https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/kirmizi-bultenle-aranan-6-kisi-yakalandi-1099350568.html
Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T13:20+0300
2025-09-14T13:20+0300
2025-09-14T13:20+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
kırmızı bülten
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099350657_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e44a23e5a380f1bd21d3cd9bbd54c12f.jpg
Bakan Yerlikaya, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A, E.S, A.K, İ.C, Ş.S, H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B ve A.A.D'nin yakalandığını belirtti.Suçluların, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini kaydetti.Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimlerinin işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan "kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan E.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranan A.K'nin Gürcistan'da yakalandığını ifade etti.Yerlikaya, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.C'nin Azerbaycan'da, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S'nin Almanya'da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan H.K'nin de Avusturya'da yakalandığını bildirdi.Ulusal seviyede aranan suçlulardan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B'nin Kuzey Makedonya'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.A.D'nin ise İrlanda'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bakan-yerlikaya-38-ildeki-isid-operasyonunu-duyurdu-161-supheli-gozaltinda-1099311785.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099350657_129:0:1329:900_1920x0_80_0_0_ccef0953bd9fedde9e5d3b6c89ec6868.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, kırmızı bülten, operasyon
ali yerlikaya, kırmızı bülten, operasyon
Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A, E.S, A.K, İ.C, Ş.S, H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B ve A.A.D'nin yakalandığını belirtti.
Suçluların, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini kaydetti.
Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimlerinin işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan "kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan E.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranan A.K'nin Gürcistan'da yakalandığını ifade etti.
Yerlikaya, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.C'nin Azerbaycan'da, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S'nin Almanya'da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan H.K'nin de Avusturya'da yakalandığını bildirdi.
Ulusal seviyede aranan suçlulardan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B'nin Kuzey Makedonya'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.A.D'nin ise İrlanda'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.