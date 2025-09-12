https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bakan-yerlikaya-38-ildeki-isid-operasyonunu-duyurdu-161-supheli-gozaltinda-1099311785.html
Bakan Yerlikaya, 38 ildeki IŞİD operasyonunu duyurdu: 161 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik operasyonlarda 161 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonların 38 ilde... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 ilde IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini belirtti.IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 161 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.Yerlikaya, "Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
türki̇ye
