Katar Başbakanı: İsrail, Gazze çözümüne yönelik çabaları engelleyemeyecek

Politikamız adil, kapsamlı ve kalıcı barışın stratejik bir tercih olduğuna dair sarsılmaz inancımıza dayanmaktadır. Bu bakış açısıyla İsrail'in alçakça ve barbarca eylemlerinin Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki bu haksız savaşı sona erdirmek için samimi çabalarımızı sürdürmemize engel olmayacağını beyan ederiz.