Katar Başbakanı: İsrail, Gazze çözümüne yönelik çabaları engelleyemeyecek
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkenin Gazze'deki savaşı çözüme ulaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmek niyetinde olduğunu belirtti. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.Yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Al Sani, şunları söyledi:
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.
Yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Al Sani, şunları söyledi:
Politikamız adil, kapsamlı ve kalıcı barışın stratejik bir tercih olduğuna dair sarsılmaz inancımıza dayanmaktadır. Bu bakış açısıyla İsrail'in alçakça ve barbarca eylemlerinin Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki bu haksız savaşı sona erdirmek için samimi çabalarımızı sürdürmemize engel olmayacağını beyan ederiz.