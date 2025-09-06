https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/israil-gazze-sehrinde-operasyonlarini-yogunlastirdi-siviller-insani-bolgeye-yonlendiriliyor-1099157507.html

İsrail Gazze Şehri’nde operasyonlarını yoğunlaştırdı, siviller 'insani bölgeye' yönlendiriliyor

Gazze’deki saldırılar sürerken İsrail, Gazze Şehri’nde kalan sivillere çağrı yaptı. İsrail Ordusu, güneyde insani bölge ilan edildiğini duyurdu ve burada gıda... 06.09.2025, Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni tamamen ele geçirme amacıyla banliyölerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ancak bu saldırılar, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, perşembe günü itibarıyla Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını, tüm Gazze topraklarının ise yüzde 75’ini kontrol ettiğini açıkladı.Filistinlilere bir an önce kenti terk etmeleri çağrısında bulunulduİsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, kentte kalanların Han Yunus’un sahil bölgesine gitmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını' iddia etti. Ancak birçok Gazzeli, daha önce defalarca yerinden edilmiş oldukları için yeniden göç etmeyi reddediyor.İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

