Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Gazze Şehri'nde operasyonlarını yoğunlaştırdı, siviller 'insani bölgeye' yönlendiriliyor
İsrail Gazze Şehri’nde operasyonlarını yoğunlaştırdı, siviller 'insani bölgeye' yönlendiriliyor
Gazze’deki saldırılar sürerken İsrail, Gazze Şehri’nde kalan sivillere çağrı yaptı. İsrail Ordusu, güneyde insani bölge ilan edildiğini duyurdu ve burada gıda... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni tamamen ele geçirme amacıyla banliyölerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ancak bu saldırılar, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, perşembe günü itibarıyla Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını, tüm Gazze topraklarının ise yüzde 75’ini kontrol ettiğini açıkladı.Filistinlilere bir an önce kenti terk etmeleri çağrısında bulunulduİsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, kentte kalanların Han Yunus’un sahil bölgesine gitmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını' iddia etti. Ancak birçok Gazzeli, daha önce defalarca yerinden edilmiş oldukları için yeniden göç etmeyi reddediyor.İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.
13:34 06.09.2025
Gazze’deki saldırılar sürerken İsrail, Gazze Şehri’nde kalan sivillere çağrı yaptı. İsrail Ordusu, güneyde insani bölge ilan edildiğini duyurdu ve burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını ileri sürdü.
İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni tamamen ele geçirme amacıyla banliyölerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ancak bu saldırılar, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, perşembe günü itibarıyla Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını, tüm Gazze topraklarının ise yüzde 75’ini kontrol ettiğini açıkladı.

Filistinlilere bir an önce kenti terk etmeleri çağrısında bulunuldu

İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, kentte kalanların Han Yunus’un sahil bölgesine gitmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını' iddia etti. Ancak birçok Gazzeli, daha önce defalarca yerinden edilmiş oldukları için yeniden göç etmeyi reddediyor.
İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.
Teresa Ribera - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
Gazze: Avrupa Komisyonu ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı
Dün, 11:20
