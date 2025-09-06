https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/israil-gazze-sehrinde-operasyonlarini-yogunlastirdi-siviller-insani-bolgeye-yonlendiriliyor-1099157507.html
İsrail Gazze Şehri’nde operasyonlarını yoğunlaştırdı, siviller 'insani bölgeye' yönlendiriliyor
İsrail Gazze Şehri’nde operasyonlarını yoğunlaştırdı, siviller 'insani bölgeye' yönlendiriliyor
Sputnik Türkiye
Gazze’deki saldırılar sürerken İsrail, Gazze Şehri’nde kalan sivillere çağrı yaptı. İsrail Ordusu, güneyde insani bölge ilan edildiğini duyurdu ve burada gıda... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T13:34+0300
2025-09-06T13:34+0300
2025-09-06T13:34+0300
ortadoğu
gazze
i̇srail
han yunus
insani yardım
i̇srail- filistin çatışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ae77f0af694e6b9353db4bf5c641d1b.jpg
İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni tamamen ele geçirme amacıyla banliyölerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ancak bu saldırılar, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, perşembe günü itibarıyla Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını, tüm Gazze topraklarının ise yüzde 75’ini kontrol ettiğini açıkladı.Filistinlilere bir an önce kenti terk etmeleri çağrısında bulunulduİsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, kentte kalanların Han Yunus’un sahil bölgesine gitmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını' iddia etti. Ancak birçok Gazzeli, daha önce defalarca yerinden edilmiş oldukları için yeniden göç etmeyi reddediyor.İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazze-avrupa-komisyonu-ilk-kez-soykirim-ifadesini-kullandi-1099129329.html
gazze
i̇srail
han yunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321476_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59a65c1e77212e98bd7b3a0df0ecf290.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, han yunus, insani yardım
ortadoğu, gazze, i̇srail, han yunus, insani yardım
İsrail Gazze Şehri’nde operasyonlarını yoğunlaştırdı, siviller 'insani bölgeye' yönlendiriliyor
Gazze’deki saldırılar sürerken İsrail, Gazze Şehri’nde kalan sivillere çağrı yaptı. İsrail Ordusu, güneyde insani bölge ilan edildiğini duyurdu ve burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını ileri sürdü.
İsrail ordusu, Gazze Şehri’ni tamamen ele geçirme amacıyla banliyölerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Ancak bu saldırılar, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail, perşembe günü itibarıyla Gazze Şehri’nin yüzde 40’ını, tüm Gazze topraklarının ise yüzde 75’ini kontrol ettiğini açıkladı.
Filistinlilere bir an önce kenti terk etmeleri çağrısında bulunuldu
İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, kentte kalanların Han Yunus’un sahil bölgesine gitmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada gıda, sağlık hizmeti ve barınak sağlanacağını' iddia etti. Ancak birçok Gazzeli, daha önce defalarca yerinden edilmiş oldukları için yeniden göç etmeyi reddediyor.
İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.