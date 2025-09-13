Türkiye
Putin: Moskova, dünyanın en iyi şehirlerden biri
Sputnik Türkiye
Moskova’nın dünyanın en iyi şehirlerden biri olduğunu söyleyen Putin, başkentin dünyanın ikinci büyük kentsel ekonomisi olduğunu belirtti. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 878. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 878. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle düzenlenen törende konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Moskova’nın dünyanın en iyi şehirlerden biri olduğunu söyleyen Putin, başkentin dünyanın ikinci büyük kentsel ekonomisi olduğunu belirtti.
Bugün Rusya başkenti Moskova, 878. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Moskova’nın Zaryadye Konser Salonu’nda düzenlenen kutlama etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
Moskova sakinlerinin Şehir Günü’ünü kutlayan Putin, yaptığı konuşmada, “Sadece Moskovalılar değil, başkentimizi gerçekten seven herkes onu gezegenin en iyi şehirlerinden biri olarak görüyor. Bu değerlendirmeye tamamen katılıyorum. Bu bir gerçek” ifadesini kullandı.

‘Rusya'nın tarihi misyonunu temsil ediyor’

Moskova, milyonlarca insan için, bir medeniyet devleti olarak Rusya'nın kaderini ve tarihi misyonunu temsil ediyor” diyen Rus lider, şunu dedi:
Şanlı bir tarihe, büyük manevi, kültürel, askeri ve emek geleneklerine sahip olan bu şehir, bugün tüm Rusya'nın ilerici ve emin ilerleyişinin, egemen ve güçlü devletimizin güçlenmesinin amiral gemisi konumunda. Dünyanın en büyük kentsel ekonomileri arasında dünyada ikinci sırada yer alan başkent, geleceğe güvenle bakıyor ve önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca elde edeceğimiz başarıların sağlam temellerini atıyor.
Putin, Moskovalılara, “ortak, adil ve haklı mücadelemize yaptıkları katkılardan, anavatan adına savaşmaya ve çalışmaya hazır olmalarından dolayı” teşekkür etti.

Sobyanin: Moskova’yı depresyona sokmak isteyenler şimdi kendileri depresyonda

Kutlama etkinliğine katılan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı konuşmada, şehir sakinlerini tebrik ederek Rusya lideri Putin’e Moskova’nın gelişimine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Tüm yaptırımlara rağmen Moskova’nın tam hız gelişmeye devam ettiğini kaydeden Sobyanin, şunu dedi:
Bizi depresyona sokmak isteyenler şimdi kendileri depresyonda. Oysa Moskova her geçen yıl daha da güzelleşiyor, daha da gençleşiyor.
