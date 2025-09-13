Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ukraynali-guclerden-temizledi--1099336743.html
Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi
Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, düşman güçlerini püskürtmeyi sürdürüyor. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T12:30+0300
2025-09-13T12:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_012478dc93c972e8dad1b358cdb32c1c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekata dair güncel bilgileri paylaştı.Bakanlık, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Novonikolayevka yerleşiminin 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun kararlı faaliyetleri sonucu ele geçirildiğini açıkladı.Cephe hattı boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir günde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracını da imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri, fırlatma üsleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 157 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 340 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/husiler-israile-hipersonik-balistik-fuzeyle-saldirdiklarini-duyurdu-1099336093.html
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0ad93944f4324968cbf2f4e3e68ed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi

12:30 13.09.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, düşman güçlerini püskürtmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekata dair güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlık, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Novonikolayevka yerleşiminin 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun kararlı faaliyetleri sonucu ele geçirildiğini açıkladı.
Cephe hattı boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir günde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri, fırlatma üsleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 157 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 340 uçak tipi İHA’sını engelledi.
Tel Aviv / İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
Husiler, İsrail’e hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала