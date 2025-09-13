https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ukraynali-guclerden-temizledi--1099336743.html
Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, düşman güçlerini püskürtmeyi sürdürüyor. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekata dair güncel bilgileri paylaştı.Bakanlık, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Novonikolayevka yerleşiminin 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun kararlı faaliyetleri sonucu ele geçirildiğini açıkladı.Cephe hattı boyunca düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu, son bir günde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 tank ve 9 zırhlı savaş aracını da imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri, fırlatma üsleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 157 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 340 uçak tipi İHA’sını engelledi.
