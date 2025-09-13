https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ispanyanin-ardindan-hollanda-da-israilin-eurovisiona-katilmasi-halinde-yarismadan-cekilecegini-1099335801.html

İspanya'nın ardından Hollanda da, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini duyurdu

İspanya'nın ardından Hollanda da, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Hollanda, İsrail’in Eurovision'a katılması halinde 2026’daki Viyana finalinde yer almayacağını açıkladı. Avrupa’da boykot çağrıları giderek büyüyor. 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T12:13+0300

2025-09-13T12:13+0300

2025-09-13T12:13+0300

dünya

avrupa

emma stone

olivia colman

javier bardem

i̇srail

gazze

slovenya

eurovision

hollanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099335602_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_3905b86addea8d6209dbb8fa2f4b7dde.jpg

Hollanda devlet kanalı AVROTROS, Gazze’de yaşanan insani trajediyi gerekçe göstererek sert bir açıklama yaptı: Yayıncı, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve gazetecilerin hayatını kaybetmesini de gerekçe gösterdi.Boykot dalgası büyüyor Hollanda’nın bu kararı, Eurovision’da büyük bir tartışma başlattı. İrlanda ve Slovenya benzer adımlar atmıştı. İzlanda da çekilebileceğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını açıkça talep etti.Eurovision’u yöneten Avrupa Yayın Birliği (EBU), üyelerden Aralık ayına kadar karar vermelerini istedi. Eurovision Direktörü Martin Green ise, “Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle endişeleri anlıyoruz. Katılma kararı her ülkenin kendi tercihidir” dedi.Sanatçılardan boykot çağrısı Sadece ülkeler değil, sanatçılar da İsrail’e karşı harekete geçti. Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ispanya-israil-gerilimi-tirmandi-yaptirim-paketine-karsilik-iki-bakana-giris-yasagi-1099200744.html

i̇srail

gazze

slovenya

hollanda

i̇zlanda

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, emma stone, olivia colman, javier bardem, i̇srail, gazze, slovenya, eurovision, hollanda, i̇zlanda, i̇spanya