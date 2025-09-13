İspanya'nın ardından Hollanda da, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ispanyanin-ardindan-hollanda-da-israilin-eurovisiona-katilmasi-halinde-yarismadan-cekilecegini-1099335801.html
13.09.2025
2025-09-13T12:13+0300
2025-09-13T12:13+0300
2025-09-13T12:13+0300
Hollanda devlet kanalı AVROTROS, Gazze’de yaşanan insani trajediyi gerekçe göstererek sert bir açıklama yaptı: Yayıncı, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve gazetecilerin hayatını kaybetmesini de gerekçe gösterdi.Boykot dalgası büyüyor Hollanda’nın bu kararı, Eurovision’da büyük bir tartışma başlattı. İrlanda ve Slovenya benzer adımlar atmıştı. İzlanda da çekilebileceğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını açıkça talep etti.Eurovision’u yöneten Avrupa Yayın Birliği (EBU), üyelerden Aralık ayına kadar karar vermelerini istedi. Eurovision Direktörü Martin Green ise, “Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle endişeleri anlıyoruz. Katılma kararı her ülkenin kendi tercihidir” dedi.Sanatçılardan boykot çağrısı Sadece ülkeler değil, sanatçılar da İsrail’e karşı harekete geçti. Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.
Hollanda devlet kanalı AVROTROS, Gazze’de yaşanan insani trajediyi gerekçe göstererek sert bir açıklama yaptı:
Gazze’deki ağır insani acılar devam ederken, İsrail’in yarışmada yer alması kabul edilemez
Yayıncı, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve gazetecilerin hayatını kaybetmesini de gerekçe gösterdi.
Hollanda’nın bu kararı, Eurovision’da büyük bir tartışma başlattı. İrlanda ve Slovenya benzer adımlar atmıştı. İzlanda da çekilebileceğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını açıkça talep etti.
Eurovision’u yöneten Avrupa Yayın Birliği (EBU), üyelerden Aralık ayına kadar karar vermelerini istedi. Eurovision Direktörü Martin Green ise, “Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle endişeleri anlıyoruz. Katılma kararı her ülkenin kendi tercihidir” dedi.
Sanatçılardan boykot çağrısı
Sadece ülkeler değil, sanatçılar da İsrail’e karşı harekete geçti. Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.