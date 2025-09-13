Türkiye
İspanya'nın ardından Hollanda da, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini duyurdu
İspanya'nın ardından Hollanda da, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini duyurdu
Hollanda, İsrail’in Eurovision'a katılması halinde 2026’daki Viyana finalinde yer almayacağını açıkladı. Avrupa’da boykot çağrıları giderek büyüyor. 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Hollanda devlet kanalı AVROTROS, Gazze’de yaşanan insani trajediyi gerekçe göstererek sert bir açıklama yaptı: Yayıncı, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve gazetecilerin hayatını kaybetmesini de gerekçe gösterdi.Boykot dalgası büyüyor Hollanda’nın bu kararı, Eurovision’da büyük bir tartışma başlattı. İrlanda ve Slovenya benzer adımlar atmıştı. İzlanda da çekilebileceğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını açıkça talep etti.Eurovision’u yöneten Avrupa Yayın Birliği (EBU), üyelerden Aralık ayına kadar karar vermelerini istedi. Eurovision Direktörü Martin Green ise, “Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle endişeleri anlıyoruz. Katılma kararı her ülkenin kendi tercihidir” dedi.Sanatçılardan boykot çağrısı Sadece ülkeler değil, sanatçılar da İsrail’e karşı harekete geçti. Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.
İspanya'nın ardından Hollanda da, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceğini duyurdu

Hollanda, İsrail’in Eurovision'a katılması halinde 2026’daki Viyana finalinde yer almayacağını açıkladı. Avrupa’da boykot çağrıları giderek büyüyor.
Hollanda devlet kanalı AVROTROS, Gazze’de yaşanan insani trajediyi gerekçe göstererek sert bir açıklama yaptı:
Gazze’deki ağır insani acılar devam ederken, İsrail’in yarışmada yer alması kabul edilemez
Yayıncı, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları ve gazetecilerin hayatını kaybetmesini de gerekçe gösterdi.

Boykot dalgası büyüyor

Hollanda’nın bu kararı, Eurovision’da büyük bir tartışma başlattı. İrlanda ve Slovenya benzer adımlar atmıştı. İzlanda da çekilebileceğini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını açıkça talep etti.
Eurovision’u yöneten Avrupa Yayın Birliği (EBU), üyelerden Aralık ayına kadar karar vermelerini istedi. Eurovision Direktörü Martin Green ise, “Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle endişeleri anlıyoruz. Katılma kararı her ülkenin kendi tercihidir” dedi.

Sanatçılardan boykot çağrısı

Sadece ülkeler değil, sanatçılar da İsrail’e karşı harekete geçti. Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.
İspanya-İsrail gerilimi tırmandı: Yaptırım paketine karşılık iki bakana giriş yasağı
