İspanya-İsrail gerilimi tırmandı: Yaptırım paketine karşılık iki bakana giriş yasağı

İspanya-İsrail gerilimi tırmandı: Yaptırım paketine karşılık iki bakana giriş yasağı

İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı. İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze’deki saldırıları "soykırım" olarak niteleyerek... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "İspanya’nın tek başına bu saldırıları durduramayacağını biliyoruz. Ama elimizden gelen her yolu denemeye devam edeceğiz" dedi ve yaptırım paketini açıkladı.Yaptırım paketinin detaylarıBakanlar Kurulu’nda onaylanması beklenen yaptırımlar şöyle sıralandı:Sanchez, bu adımların "soykırımı durdurmayı, sorumlularını yargı önüne çıkarmayı ve Filistin halkına destek vermeyi" amaçladığını aktardı.İsrail’den sert tepkiİsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İspanya’yı "antisemitizmle" suçladı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile Gençlik Bakanı Sira Rego’ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Saar, yaptırım kararının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.İspanya Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddederek, "İspanya barış, uluslararası hukuk ve insan hakları için kararlı duruşundan geri adım atmayacaktır" açıklaması yaptı.

