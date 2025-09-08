https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ispanya-israil-gerilimi-tirmandi-yaptirim-paketine-karsilik-iki-bakana-giris-yasagi-1099200744.html
İspanya-İsrail gerilimi tırmandı: Yaptırım paketine karşılık iki bakana giriş yasağı
İspanya-İsrail gerilimi tırmandı: Yaptırım paketine karşılık iki bakana giriş yasağı
Sputnik Türkiye
İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı. İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze’deki saldırıları "soykırım" olarak niteleyerek... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T16:57+0300
2025-09-08T16:57+0300
2025-09-08T17:04+0300
dünya
i̇spanya
i̇srail
gazze
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
gideon sa'ar
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
filistin
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661856_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_bde75c2fdeb48c025f8753cbb68c0b3f.png
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "İspanya’nın tek başına bu saldırıları durduramayacağını biliyoruz. Ama elimizden gelen her yolu denemeye devam edeceğiz" dedi ve yaptırım paketini açıkladı.Yaptırım paketinin detaylarıBakanlar Kurulu’nda onaylanması beklenen yaptırımlar şöyle sıralandı:Sanchez, bu adımların "soykırımı durdurmayı, sorumlularını yargı önüne çıkarmayı ve Filistin halkına destek vermeyi" amaçladığını aktardı.İsrail’den sert tepkiİsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İspanya’yı "antisemitizmle" suçladı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile Gençlik Bakanı Sira Rego’ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Saar, yaptırım kararının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.İspanya Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddederek, "İspanya barış, uluslararası hukuk ve insan hakları için kararlı duruşundan geri adım atmayacaktır" açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/brezilyanin-talebiyle-yapilan-cevrimici-brics-zirvesi-basladi-masada-abdnin-tarife-uygulamalari-var-1099199600.html
i̇spanya
i̇srail
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661856_84:0:1449:1024_1920x0_80_0_0_a04a5ecfbf4bea7d6027240cb02b2a6d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇spanya, i̇srail, gazze, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, gideon sa'ar, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), filistin, ortadoğu
i̇spanya, i̇srail, gazze, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, gideon sa'ar, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), filistin, ortadoğu
İspanya-İsrail gerilimi tırmandı: Yaptırım paketine karşılık iki bakana giriş yasağı
16:57 08.09.2025 (güncellendi: 17:04 08.09.2025)
İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik kriz yeni bir aşamaya taşındı. İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze’deki saldırıları "soykırım" olarak niteleyerek İsrail’e karşı 9 maddelik yaptırım kararını açıkladı. İsrail hükümeti, iki İspanyol bakana ülkeye giriş yasağı koydu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "İspanya’nın tek başına bu saldırıları durduramayacağını biliyoruz. Ama elimizden gelen her yolu denemeye devam edeceğiz" dedi ve yaptırım paketini açıkladı.
Yaptırım paketinin detayları
Bakanlar Kurulu’nda onaylanması beklenen yaptırımlar şöyle sıralandı:
İsrail’e yönelik silah ambargosunun yasal olarak kalıcı hale getirilmesi.
İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarına girişinin engellenmesi.
Askeri teçhizat ve savunma malzemesi taşıyan uçakların İspanya hava sahasından geçişine izin verilmemesi.
Gazze’deki saldırılara ve "savaş suçlarına" doğrudan karışan kişilere İspanya’ya giriş yasağı.
İşgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ithalatının yasaklanması.
Bu bölgelerde yaşayan İspanyol vatandaşlarına yalnızca zorunlu konsolosluk hizmetlerinin sağlanması.
Filistin yönetimiyle tarım, sağlık ve gıda güvenliği alanlarında yeni projelerin başlatılması.
UNRWA’ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) yapılan katkının artırılması.
Gazze’ye insani yardımın 150 milyon euroya çıkarılması.
Sanchez, bu adımların "soykırımı durdurmayı, sorumlularını yargı önüne çıkarmayı ve Filistin halkına destek vermeyi" amaçladığını aktardı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İspanya’yı "antisemitizmle" suçladı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile Gençlik Bakanı Sira Rego’ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Saar, yaptırım kararının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddederek, "İspanya barış, uluslararası hukuk ve insan hakları için kararlı duruşundan geri adım atmayacaktır" açıklaması yaptı.