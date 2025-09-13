https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ingiliz-siyasi-analist-griffin-abd-derin-devleti-ve-ultra-siyonistler-ingiltereyi-yikima-surukluyor-1099344227.html

İngiliz siyasi analist Griffin: ABD derin devleti ve 'ultra siyonistler' İngiltere’yi yıkıma sürüklüyor

Eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve siyasi analist Griffin, İngiliz aktivist Robinson’ın, İngiltere’de iç savaş kışkırtıcılığı yapan ABD merkezli bir grup olan... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Siyasi analist ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi Nick Griffin Sputnik’e verdiği demeçte, aktivist Tommy Robinson gibi isimlerin İngiltere’de bir iç savaş çıkarmayı amaçlayan, ABD merkezli bir grup 'ultra siyonist' milyarder tarafından kontrol ve finanse edildiğini dile getirdi.Griffin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Griffin yaptığı açıklamada, bu ultra Siyonistlerin Hristiyan ve Müslüman Britanyalılar arasında bir iç savaş başlatarak İngiliz halkını İsrail’in destekçileri haline getirmeyi umduğunu dile getirerek, "Böylece Siyonistlerin Orta Doğu’daki katliamlarına devam etmesi, 'Büyük İsrail' projesini sürdürmesi ve hatta İngiltere’yi İran gibi ülkelerde kendi çıkarları için savaşa sürüklemesi mümkün hâle gelecek" dedi.Griffin ayrıca ABD derin devletinin de bu süreçte aktif rol oynadığını ve bunun, Rusya karşıtı yaptırımlarının Batı Avrupa’yı 'ekonomik intihar' noktasına getirdiği mevcut stratejinin bir parçası olduğunu vurguladı.ABD’nin, doların azalan küresel gücünü korumak adına, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatmaya çalıştığını savunan Griffin, bu nedenle euro ve İngiliz sterlininin, Amerikan finansal gücünün hedefinde olduğunu ve 'ABD’nin İngiltere’de kaos çıkmasını istediğini' öne sürdü.Griffin açıklamasının bu kısmını, “Ve bence bu çok güçlü güçler birleşip bunu zorladıkça, muhtemelen istediklerini elde edecekler" cümlesiyle tamamladı.'Keir Starmer saray darbesiyle görevden alınacak'Sputnik'e konuşan Nick Griffin yıllar süren hayal kırıklığının artık öfkeye ve gelecek konusunda korkuya dönüşmüş durumda olduğunu belirterek İngilizlerin nihayet 'bir şey yapmaları gerektiğine' karar verdiklerini dile getirdi. Griffin, Boris Johnson ve Keir Starmer kabinelerinin attığı adımların göçmen krizini tüm ülkeyi etkileyen ulusal bir soruna dönüştürdüğünü belirterek, "Bu kriz artık, daha önce hiç göçmenle karşılaşmamış uzak kasaba ve köylere kadar yayılmış durumda" dedi."Britanya’daki halk memnuniyetsizliği, şimdi İngiliz siyaseti üzerinde büyük bir etki yaratacak” diyen Griffin, Farage’ın partisi için şu öngörüde bulunuyor: Griffin açıklamasını, “Halkın hoşnutsuz olduğu bir başbakanı görevden alma mekanizması yok. Bu nedenle Keir Starmer, büyük ihtimalle İşçi Partisi içinde gerçekleşecek bir ‘saray darbesiyle’ görevden alınacak" uyarısıyla sonlandırdı.

