https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/londrada-gocmen-karsiti-miting-duzenlendi-karsit-goruslu-gostericiler-arasinda-arbede-yasandi-1099342156.html

Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı

Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla “Unite the Kingdom” başlıklı yürüyüş düzenlendi. Şehir merkezinde... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-13T18:12+0300

2025-09-13T18:12+0300

2025-09-13T18:38+0300

dünya

tommy robinson

eric zemmour

avrupa

londra

birleşik krallık

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

almanya için alternatif (afd)

metropolitan polisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099341026_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_3dd606d4892063c04112bf93bfc63e57.jpg

Katılımcılar, göç ve ulusal kimlik konularında sloganlar atarak görüşlerini dile getirirken, “Ülkemizi geri alacağız” ve “Sınırlarımıza sahip çıkın” yazılı pankartlar taşıdılar.Göstericiler, hükümetin göç politikalarını eleştiren ifadeler kullanırken gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.Söz konusu eylemlerde, Tommy Robinson destekçilerinin Londra'nın merkezinde 110 bin kişilik göçmen karşıtı bir kalabalığı yönlendirerek İngiliz tarihinin en büyük sağ eğilimli eylemi gösterisi olarak kabul edilen bir yürüyüş gerçekleştirdiği iddia edildi.Göçmen ve Müslüman karşıtı aktivist Robinson — gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon — tarafından düzenlenen “Birleşik Krallık'ı Birleştirin” yürüyüşü, Londra’daki Waterloo Köprüsü yakınlarındaki Stamford Caddesi’nde başladı ve Whitehall’un güney ucuna doğru ilerledi.Göstericiler, Birleşik Krallık ve İngiltere bayrakları taşıyarak alana gelirke birçoğunun Çarşamba günü Utah'ta vurularak öldürülen Amerikalı muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün fotoğraflarını taşıdığı görüldü.Düzenlenen eylemdeki konuşmacılar arasında Fransız siyasetçi Eric Zemmour, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Petr Bystron ve Kanadalı psikolog Jordan Peterson da yer aldı. Whitehall’daki sahnede, Donald Trump’ın eski stratejisti Steve Bannon gibi isimlerin katılımıyla konuşmalar yapıldı.Karşıt gruplar arasında arbede yaşandıMetropolitan Polisi (Met Polisi), Unite the Kingdom grubuna mensup bazı kişilerin polis kordonunu aşarak karşıt protestoculara ulaşmaya çalıştığını; bu sırada polis memurlarının 'fırlatılan cisimlerle saldırıya uğradığını ve kordonun ihlal edilmesini önlemek için güç kullanmak zorunda kaldığını' açıkladı.Met Polisi’nin verdiği resmi rakamlara göre, ırkçılık karşıtı Stand Up To Racism (SUTR) grubu tarafından düzenlenen karşı protesto, Whitehall’un diğer ucunda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.Met Polisi sözcüsü, saat 15.00 civarında sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Eylemlerde, diğer kuvvetlerden gelen 500 destek ile birlikte yaklaşık bin memur görevlendirilirken ve karşıt protestolar arasında bariyerler kuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-ingiltere-basbakani-starmerla-gorusmesinde-londra-belediye-baskana-igrenc-biri-bu-adami-hic-1098213263.html

londra

birleşik krallık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tommy robinson, eric zemmour, avrupa, londra, birleşik krallık, muhafazakar parti (i̇ngiltere), almanya için alternatif (afd), metropolitan polisi