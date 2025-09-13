Türkiye
Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı
Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı
Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı
İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla “Unite the Kingdom” başlıklı yürüyüş düzenlendi. Şehir merkezinde... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Katılımcılar, göç ve ulusal kimlik konularında sloganlar atarak görüşlerini dile getirirken, “Ülkemizi geri alacağız” ve “Sınırlarımıza sahip çıkın” yazılı pankartlar taşıdılar.Göstericiler, hükümetin göç politikalarını eleştiren ifadeler kullanırken gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.Söz konusu eylemlerde, Tommy Robinson destekçilerinin Londra'nın merkezinde 110 bin kişilik göçmen karşıtı bir kalabalığı yönlendirerek İngiliz tarihinin en büyük sağ eğilimli eylemi gösterisi olarak kabul edilen bir yürüyüş gerçekleştirdiği iddia edildi.Göçmen ve Müslüman karşıtı aktivist Robinson — gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon — tarafından düzenlenen “Birleşik Krallık'ı Birleştirin” yürüyüşü, Londra’daki Waterloo Köprüsü yakınlarındaki Stamford Caddesi’nde başladı ve Whitehall’un güney ucuna doğru ilerledi.Göstericiler, Birleşik Krallık ve İngiltere bayrakları taşıyarak alana gelirke birçoğunun Çarşamba günü Utah'ta vurularak öldürülen Amerikalı muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün fotoğraflarını taşıdığı görüldü.Düzenlenen eylemdeki konuşmacılar arasında Fransız siyasetçi Eric Zemmour, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Petr Bystron ve Kanadalı psikolog Jordan Peterson da yer aldı. Whitehall’daki sahnede, Donald Trump’ın eski stratejisti Steve Bannon gibi isimlerin katılımıyla konuşmalar yapıldı.Karşıt gruplar arasında arbede yaşandıMetropolitan Polisi (Met Polisi), Unite the Kingdom grubuna mensup bazı kişilerin polis kordonunu aşarak karşıt protestoculara ulaşmaya çalıştığını; bu sırada polis memurlarının 'fırlatılan cisimlerle saldırıya uğradığını ve kordonun ihlal edilmesini önlemek için güç kullanmak zorunda kaldığını' açıkladı.Met Polisi’nin verdiği resmi rakamlara göre, ırkçılık karşıtı Stand Up To Racism (SUTR) grubu tarafından düzenlenen karşı protesto, Whitehall’un diğer ucunda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.Met Polisi sözcüsü, saat 15.00 civarında sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Eylemlerde, diğer kuvvetlerden gelen 500 destek ile birlikte yaklaşık bin memur görevlendirilirken ve karşıt protestolar arasında bariyerler kuruldu.
Londra'da göçmen karşıtı 100 bin kişi miting düzenledi: Karşıt görüşlü göstericiler arasında arbede yaşandı

18:12 13.09.2025 (güncellendi: 18:38 13.09.2025)
Londra'da İfade Özgürlüğü Mitingi
Londra'da İfade Özgürlüğü Mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© AA / Stuart Brock
Abone ol
İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla “Unite the Kingdom” başlıklı yürüyüş düzenlendi. Şehir merkezinde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.
Katılımcılar, göç ve ulusal kimlik konularında sloganlar atarak görüşlerini dile getirirken, “Ülkemizi geri alacağız” ve “Sınırlarımıza sahip çıkın” yazılı pankartlar taşıdılar.
Göstericiler, hükümetin göç politikalarını eleştiren ifadeler kullanırken gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
Söz konusu eylemlerde, Tommy Robinson destekçilerinin Londra'nın merkezinde 110 bin kişilik göçmen karşıtı bir kalabalığı yönlendirerek İngiliz tarihinin en büyük sağ eğilimli eylemi gösterisi olarak kabul edilen bir yürüyüş gerçekleştirdiği iddia edildi.
Göçmen ve Müslüman karşıtı aktivist Robinson — gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon — tarafından düzenlenen “Birleşik Krallık'ı Birleştirin” yürüyüşü, Londra’daki Waterloo Köprüsü yakınlarındaki Stamford Caddesi’nde başladı ve Whitehall’un güney ucuna doğru ilerledi.
Göstericiler, Birleşik Krallık ve İngiltere bayrakları taşıyarak alana gelirke birçoğunun Çarşamba günü Utah'ta vurularak öldürülen Amerikalı muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün fotoğraflarını taşıdığı görüldü.
Düzenlenen eylemdeki konuşmacılar arasında Fransız siyasetçi Eric Zemmour, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Petr Bystron ve Kanadalı psikolog Jordan Peterson da yer aldı. Whitehall’daki sahnede, Donald Trump’ın eski stratejisti Steve Bannon gibi isimlerin katılımıyla konuşmalar yapıldı.
Karşıt gruplar arasında arbede yaşandı

Metropolitan Polisi (Met Polisi), Unite the Kingdom grubuna mensup bazı kişilerin polis kordonunu aşarak karşıt protestoculara ulaşmaya çalıştığını; bu sırada polis memurlarının 'fırlatılan cisimlerle saldırıya uğradığını ve kordonun ihlal edilmesini önlemek için güç kullanmak zorunda kaldığını' açıkladı.
Met Polisi’nin verdiği resmi rakamlara göre, ırkçılık karşıtı Stand Up To Racism (SUTR) grubu tarafından düzenlenen karşı protesto, Whitehall’un diğer ucunda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Met Polisi sözcüsü, saat 15.00 civarında sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Unite the Kingdom protestocularından oluşan bir kalabalık, iki protestoyu birbirinden ayırmak için Whitehall’da oluşturulan steril alana girmeye çalıştı. Memurlar, atılan cisimlerle saldırıya uğradı ve kordonun ihlal edilmesini önlemek için güç kullanmak zorunda kaldı.
Eylemlerde, diğer kuvvetlerden gelen 500 destek ile birlikte yaklaşık bin memur görevlendirilirken ve karşıt protestolar arasında bariyerler kuruldu.
