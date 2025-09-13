https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/eurobasket-2025te-turkiye-almanya-final-heyecani-ergin-ataman-ve-cedi-osmandan-sampiyonluk-mesaji-1099344433.html

EuroBasket 2025’te Türkiye-Almanya final heyecanı: Ergin Ataman ve Cedi Osman’dan şampiyonluk mesajı

EuroBasket 2025'te A Milli Basketbol Takımı yarın Almanya ile finalde karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman "Finallerde kaybetmem" diyerek iddiasını ortaya... 13.09.2025

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) yarın Almanya ile oynayacağı final için hazır. Başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman, Arena Riga’da düzenlenen basın toplantısında final öncesi değerlendirmelerde bulundu.Almanya son dünya şampiyonuErgin Ataman, mükemmel bir turnuva geçirdiklerini ve her maçta aynı tempo ile oynadıklarını belirterek “Avrupa şampiyonu unvanını almak için hazırız. Almanya son dünya şampiyonu ve çok tecrübeli bir ekip. Ancak biz bu turnuvada onlardan daha iyi olduğumuza inanıyoruz. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100’lerini sahaya koyacaklarına güveniyorum” dedi.EuroBasket 2025’te güçlü rakiplerle oynadıkları maçların final öncesinde en büyük avantajları olduğunu vurgulayan Ataman, “Sırbistan, Letonya ve Yunanistan ile karşılaştık. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık ve finalde de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.'Finallerde kaybetmeyi sevmem, eğer finaldeysem kazanırım'Başantrenörlük kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ataman, “Türk Milli Takımı 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası’nda final oynadı ama kaybetti. Yarın farklı olacak. Ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım” diye konuştu.'Stres yok'Son 10 yılda Avrupa’nın en iyi başantrenörü olduğunu savunan Ataman, Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray ile toplam 4 Avrupa kupası kazandığını hatırlatarak “Herhangi bir stres içinde değilim. Bu bir basketbol maçı, oyuncularıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi. İki namağlup takım karşı karşıyaA Milli Takım kaptanı Cedi Osman da Almanya ile finalin çok heyecan verici olduğunu söyledi. “Şampiyonanın iki namağlup takımı finalde karşılaşacak. Almanya çok güçlü bir takım, onlara saygı duyuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek EuroBasket’i kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Osman, turnuvada şu ana kadar müthiş bir performans gösterdiklerini ve finalde de aynı oyunu sahaya yansıtmayı hedeflediklerini belirtti.

