Arda Güler gol attı, 10 kişi kalan Real Madrid Real Sociedad’ı deplasmanda 2-1 yendi

LaLiga’nın 4. haftasında Real Madrid, 10 kişi kaldığı maçta Arda Güler’in gol attığı karşılaşmada Real Sociedad’ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 13.09.2025, Sputnik Türkiye

İspanya LaLiga’da 4. haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri San Sebastian’da oynandı. Real Madrid, Anoeta Stadyumu’ndaki mücadelede Real Sociedad’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, Kylian Mbappé ve Arda Güler’in performansıyla olduğu kadar, Madrid ekibinin 10 kişi kalmasına rağmen aldığı kritik galibiyetle de öne çıktı.Huijsen kırmızı kart yediMaça hızlı başlayan Real Madrid, 12. dakikada Kylian Mbappé’nin şık golüyle öne geçti. Ancak 32. dakikada gole giden Mikel Oyarzabal’i düşüren Dean Huijsen kırmızı kartla oyundan atıldı ve konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan Real Madrid, 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappé’nin asistinde Arda Güler’in klas vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.Madrid puanını 12'ye çıkardıEv sahibi Real Sociedad, ikinci yarının başında oyunu dengelemeye çalıştı ve 56. dakikada Mikel Oyarzabal’in penaltı golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda baskı yese de Real Madrid, disiplinli oyunuyla üç puanı hanesine yazdırdı.Bu galibiyetle puanını 12’ye çıkaran Real Madrid liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Sezona kötü başlayan Real Sociedad ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

