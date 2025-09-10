İstanbul merkezli büyük rüşvet operasyonu: Okulların 'karot raporu' için bile para almışlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/istanbul-merkezli-buyuk-rusvet-operasyonu-okullarin-karot-raporu-icin-bile-para-almislar-1099252584.html
İstanbul merkezli rüşvet operasyonunda para karşılığında sahte evrak düzenleyen 46 kişi yakalandı, 8 kişi ise aranıyor. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T11:23+0300
2025-09-10T11:23+0300
2025-09-10T11:23+0300
İstanbul merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri tespit edilen 46 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 8 kişi ise aranıyor. Okullarda istenen 'karot raporu'nda rüşvet aldıkları ortaya çıktıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiSoruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
İstanbul merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri tespit edilen 46 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 8 kişi ise aranıyor.
Okullarda istenen 'karot raporu'nda rüşvet aldıkları ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.
Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.
5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.