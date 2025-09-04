https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/turkiyenin-demir-celik-devleri-arasindaydi-konkordato-ilan-etti-1099104971.html

Türkiye'nin demir çelik devleri arasındaydı: Konkordato ilan etti

Türkiye'de demir çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Akay Grup konkordato ilan etti. 04.09.2025

Bursa merkezli demir çelik devi Akay Grup ekonomik krizden çıkamadı. Şirket konkordato ilan etti. Üç ay süre verildiAkay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açtığı konkordato davasında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi üç aylık geçici mühlet kararı aldı.Karara göre şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkıncaya kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis edilemeyecek, kefalet verilemeyecek, işletmenin taşınmazları veya tesisatları devredilemeyecek.Mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atadı. Karar doğrultusunda alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek.

