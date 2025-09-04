Türkiye
SON DAKİKA | Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/turkiyenin-demir-celik-devleri-arasindaydi-konkordato-ilan-etti-1099104971.html
Türkiye'nin demir çelik devleri arasındaydı: Konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devleri arasındaydı: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de demir çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Akay Grup konkordato ilan etti. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T15:07+0300
2025-09-04T15:07+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518083_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_82c95b8909c6be51463a4433179bf556.jpg
Bursa merkezli demir çelik devi Akay Grup ekonomik krizden çıkamadı. Şirket konkordato ilan etti. Üç ay süre verildiAkay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açtığı konkordato davasında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi üç aylık geçici mühlet kararı aldı.Karara göre şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkıncaya kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis edilemeyecek, kefalet verilemeyecek, işletmenin taşınmazları veya tesisatları devredilemeyecek.Mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atadı. Karar doğrultusunda alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/odullu-hazir-giyim-devi-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1099049743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518083_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_c1f1f180dfb898421f19afd2b9ae289f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

Türkiye'nin demir çelik devleri arasındaydı: Konkordato ilan etti

15:07 04.09.2025
konkordato
konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
Abone ol
Türkiye'de demir çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Akay Grup konkordato ilan etti.
Bursa merkezli demir çelik devi Akay Grup ekonomik krizden çıkamadı. Şirket konkordato ilan etti.

Üç ay süre verildi

Akay Grup Peyzaj Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TransformerTank Metal Elektrik Makina İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açtığı konkordato davasında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi üç aylık geçici mühlet kararı aldı.
Karara göre şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının üçüncü kişilere devri ikinci bir karar çıkıncaya kadar yasaklandı. Mahkeme izni olmadan rehin tesis edilemeyecek, kefalet verilemeyecek, işletmenin taşınmazları veya tesisatları devredilemeyecek.
Mahkeme, geçici mühlet süresince görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atadı. Karar doğrultusunda alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye dilekçe ile başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek.
Tekstil fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
EKONOMİ
Ödüllü hazır giyim devi darboğazda: Konkordato ilan etti
Dün, 11:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала